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جواهر

بالفيديو.. طفلة تنجو بـأعجوبة بعد اختفائها في أدغال أستراليا لـ 3 أيام

جواهر الشروق
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بالفيديو.. طفلة تنجو بـأعجوبة بعد اختفائها في أدغال أستراليا لـ 3 أيام

تمكنت طفلة من النجاة بأعجوبة، بعد اختفائها في أدغال أستراليا لمدة 3 أيام، معتمدة على بعض المهارات التي ساعدتها على النجاة.

وبحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك نقلا عن إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، فإن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وقد اختفت وسط الأدغال في أستراليا، وتمكنت من العثور على مصدر للمياه ساعدها على البقاء على قيد الحياة.

ونشرت “دويتشه فيله” مقطعا مصورا يرصد قصة الطفلة، التي قضت 3 ليال بين الأدغال في مناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية.

وقالت إن والدي الطفلة وصفا نجاتها بـ “المعجزة”، مشيرة إلى أنه تم التقاط مقطع فيديو لها بواسطة مروحية يظهر كيف كانت تحيا وسط الأدغال قبل إنقاذها.

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