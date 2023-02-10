بالفيديو.. طفلة سورية تقرأ القرآن تحت أكوام بناية من 5 طوابق

بعد 40 ساعة قضتها تحت الأنقاض، خرجت الطفلة السورية شام لتروي ما فعلته وهي تحت أكوام الركام، حيث كانت تستغفر وتتلو القرآن الكريم.

وقالت شام التي قابلتها “الجزيرة مباشر” في المستشفى، إنها قبل الزلزال كانت تلتحف الغطاء بسبب البرد، إلى أن سمعت والدتها تصيح بهم” قوموا قوموا” لكنها ظنت أن الصوت قادم من بيت جيرانهم، فواصلت نومها.

تابعت شام: “لم أفهم ما جرى، بعد ذلك انطفأت الأنوار، وجلسنا أنا وإخوتي نستغفر ونقرأ القرآن، بعدها سقط علينا السقف ولم نتمكن من الحركة”.

أضافت الطفلة الصغيرة التي تعاني من خدوش وكدمات في جسدها:” حاولت أختي أن تنقذ نفسها لكنها لم تتمكن، وفي الاخير تمكنت من الخروج”.

قوات الدفاع المدني كانت قد وصلت إلى شام تحت الأنقاض وقامت بتهدئتها حتى لا تشعر بالخوف وقدمت لها الإسعافات الأولية في المكان الذي عثر عليها فيه، في الوقت كانت تقرأ فيه القرآن وتغني وهي لاتزال تحت أكوام بناية مكونة من 5 طوابق.

وحول سؤال وجهه لها الصحفي ما إذا كانت تشعر بالجوع، قالت الطفلة الشجاعة إنها تشعر بالعطش فقط لأنها لم تشرب منذ يومين.

ورغم أنها لم تكن في حالة جيدة، إلا أن شام الصغيرة وجهت نصيحة للناس بأن يقرؤوا القرآن ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إنها لولا تكن متعبة لجودت القرآن الكريم.