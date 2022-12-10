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رياضة

بالفيديو.. طفل كرواتي يواسي نيمار في لحظة الانهيار

عمر سلامي
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بالفيديو.. طفل كرواتي يواسي نيمار في لحظة الانهيار
ح.م
الطفل الكرواتي يواسي نيمار بعد إقصاء المنتخب البرازيلي

خطف طفل كرواتي الأضواء، عندما توجه إلى النجم نيمار لمواساته بعد إقصاء المنتخب البرازيلي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.
وركض الطفل الكرواتي باتجاه نيمار، الذي كان يبكي بحرقة لمواساته بعد الخسارة المؤلمة، والخروج المر على يد المنتخب الكرواتي في ربع النهائي.

و انتشر فيديو الطفل، وهو ابن النجم الكرواتي إيفان برزيتش، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من الإعجاب، وكذا التعليقات.

وعبّر مشجعون عبر “تويتر” عن سعادتهم برؤية المشهد، ومن التعليقات: تصرف رائع جداً من الصغير ومن نيمار الذي رغم بكائه من الخسارة ثمّن مبادرة ابن برزيتش”.

كما علّق آخرون بعبارة: “أجمل ما في كرة القدم لحظات مثل هذه”.

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