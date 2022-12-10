بالفيديو.. طفل كرواتي يواسي نيمار في لحظة الانهيار
خطف طفل كرواتي الأضواء، عندما توجه إلى النجم نيمار لمواساته بعد إقصاء المنتخب البرازيلي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.
وركض الطفل الكرواتي باتجاه نيمار، الذي كان يبكي بحرقة لمواساته بعد الخسارة المؤلمة، والخروج المر على يد المنتخب الكرواتي في ربع النهائي.
فيديو راااائع يتمثل في اخلاق نيمار طفل كرواتي جاي يسلم عليه وماكسر بخاطره مع حزنه الشديد بعد خروجه من كأس العالم بعد فوز كرواتيا بضربات الترجيح .
تعلموا .. رسالة للبعض 😭 pic.twitter.com/1ebSXcGjog
— رياض بن فهد الودعان 🇸🇦 (@r_alwadaan) December 9, 2022
و انتشر فيديو الطفل، وهو ابن النجم الكرواتي إيفان برزيتش، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من الإعجاب، وكذا التعليقات.
طفل #كرواتي ،،،
يواسي #نيمار بعد المباراة ،،
هي #اكبر من ان تكون مجرد لعبة هي علاقات #انسانية أيضا ،،♥️🌹#البرازيل_كرواتيا #كأس_العالم_قطر_2022 #كاس_العالم_FIFA pic.twitter.com/gicucqsZZs
— 💎همس الخفوق💎 (@oo2262_H) December 10, 2022
وعبّر مشجعون عبر “تويتر” عن سعادتهم برؤية المشهد، ومن التعليقات: تصرف رائع جداً من الصغير ومن نيمار الذي رغم بكائه من الخسارة ثمّن مبادرة ابن برزيتش”.
كما علّق آخرون بعبارة: “أجمل ما في كرة القدم لحظات مثل هذه”.