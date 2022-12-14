بالفيديو.. طليقة عمرو دياب تثير ضجة بما قالته عن زفاف ابنتهما
أثارت الفنانة المصرية، شيرين رضا، طليقة الفنان عمرو دياب، ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما قالته عن زفاف ابنتهما نور.
وقالت شيرين رضا في لقاء مع ET بالعربي إنها لا تنوي إقامة حفل زفاف لابنتها، رغم أنها حسب نشطاء، ابنة عمرو دياب المعروف بإحيائه أشهر حفلات الزفاف في الوطن العربي.
وأضافت: “احنا معندناش الأفراح، لأن احنا لا نؤمن بهذه الأشياء، أنا عمري ما لبست فستان فرح، لبست في التمثيل ولكن في الحقيقة لا”.
وتابعت: “كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه وهي متربتش كده، دي أفكار شخصية وعقول أنا بشوف أن الحفلة الكبيرة فلوسها كتير أوي ليه هما ميستمتعوش بالحاجات دي أفضل يسافروا بيها، ليه فستان الفرح والقاعة والمصاريف الكتير دي، كل دا علشان ليلة واحدة”.
وأوضحت الفنانة أن ابنتها نور ترفض هي الأخرى إقامة حفل زفاف، لكنها لم تستقر حتى الآن على شكل وطريقة الاحتفال.
وأكدت: “أنا عمري ما كنت عاوزة أعملها فرح، هشوف لسه الاحتفال إزاي المهم إن هي وجوزها وأهله وأهلها وأصدقاؤهم المقربون يفرحوا مش نعزم ناس شفناهم السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها علشان ميزعلوش وييجوا وينتقدونا دا مش هيحصل أبدا”.
#شيرين_رضا عن زفاف إبنتها نور عمرو دياب.. 💬”إحنا معندناش الأفراح ولا نؤمن بهذه الأشياء” pic.twitter.com/XXb7TuDuCP
— ET بالعربي (@ETbilArabi) December 12, 2022
وقال مغردون إن الفنانة ربما تكون من النوع البخيل، خاصة وأن ابنتها صرحت من قبل أن والديها لا يصرفان عليها وأنها تعتمد على نفسها منذ زمن، فيما ساندها آخرون وقالوا بأنها محقة لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك.
خالد منتصر يشيد برفض شيرين رضا اقامة حفل زفاف لابنتهاhttps://t.co/ch2gXNgjOw pic.twitter.com/lFokOT94fJ
— الأقباط اليوم (@coptstoday) December 13, 2022
وتداول نشطاء صورا قديمة من حفل زفاف الفنانة، وتساءلوا عن سبب كذبها.