بالفيديو.. طوابير غير مسبوقة على محطات الوقود بفرنسا

تشهد محطات الوقود بفرنسا طوابير غير مسبوقة في ظل أزمة سببها نفاد المخزون في عشرات المحطات بمناطق عدة لا سيما في باريس.

ويأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إن نحو عشرة في المئة من محطات الوقود في منطقة باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية بسبب إضرابات في 4 مصافي تابعة لشركة توتال إنرجيز .

من جانبه دعا الرئيس الفرنسي ماكرون مواطنيه إلى عدم الهلع حيال أزمة الوقود التي تطال محطات فرنسية عديدة،داعيا الفرنسيين إلى التحلي بـ” الهدوء” إزاء هذه المشكلة التي ظهرت في بعض المناطق الفرنسية.

كما دعا ماكرون أيضا عمال مصفاة شركة “توتال” بالتحلي بـ”المسؤولية” رغم “مطالبهم المشروعة المتعلقة برفع الأجور”.

وتسبب الإضراب الذي بدأ منذ عدة أيام بنقص حاد في الوقود في المحطات التابعة لشركة “توتال” النفطية. وهذا إثر نداء إلى الإضراب دعت إليه نقابة “الكونفدرالية العامة للعمال” التي تطالب برفع أجور موظفي القطاع.