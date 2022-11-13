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جواهر

بالفيديو.. ظهور “متجلببة” بالنقاب بين عارضات للأزياء يثير جدلا في الكويت

جواهر الشروق
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بالفيديو.. ظهور “متجلببة” بالنقاب بين عارضات للأزياء يثير جدلا في الكويت
مواقع التواصل الاجتماعي
السيدة المتجلببة وهي تتقدم العارضات

أثار ظهور سيدة ترتدي الجلباب والنقاب، بين عارضات للأزياء، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الكويت. 

وتداول نشطاء مقطعا مصورا لعرض الأزياء الذي أقيم بالكويت، حيث ظهرت المتجلببة في الأخير وهي تتقدم العارضات لتحية الحضور.

واستغرب البعض من وجود امرأة بزي يستر جميع بدنها بين أخريات كاسيات عاريات، ليتبين لاحقا أنها المصممة الكويتية ابتسام الهاجري، صاحبة العرض.

وأشاد آخرون بالهاجري، لافتين إلى أن النقاب لم يمنعها من تحقيق هدفها والتفوق في مجالها.

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