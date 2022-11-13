بالفيديو.. ظهور “متجلببة” بالنقاب بين عارضات للأزياء يثير جدلا في الكويت
أثار ظهور سيدة ترتدي الجلباب والنقاب، بين عارضات للأزياء، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الكويت.
وتداول نشطاء مقطعا مصورا لعرض الأزياء الذي أقيم بالكويت، حيث ظهرت المتجلببة في الأخير وهي تتقدم العارضات لتحية الحضور.
— Sara alhjre (@Sara00433953) November 12, 2022
المصممه الكويتيه ابتسام الهاجري وصلت لنجوميه ولطموحها دون ان تفكر ان تخلع لبسها الذي هوا حشمتها فلم يكن اللبس المحتشم يعيق اي طموح مثل ماهوا منتشر الان في سوشل ميديا كلي فخر ان اتكون ابتسام امراءه كويتيه بكامل حشمتها وتمثل الكويت …✅#ابتسام_الهاجري❤️ pic.twitter.com/GIz0VmET2S
— أ.وطن كويتيه🇰🇼 (@girlq812) November 12, 2022
واستغرب البعض من وجود امرأة بزي يستر جميع بدنها بين أخريات كاسيات عاريات، ليتبين لاحقا أنها المصممة الكويتية ابتسام الهاجري، صاحبة العرض.
وأشاد آخرون بالهاجري، لافتين إلى أن النقاب لم يمنعها من تحقيق هدفها والتفوق في مجالها.
المصممة ابتسام الهاجري في احدى عروض ازياءها قالت ان الحجاب ليس عائق للعمل والابداع …
العائق هو العقل والتفكير اما تحديد اهميتك واتقانك للعمل من خلال ما الذي تلبس ومحاربة اختيارك فيما تلبس هذا هو العته والتخلف … pic.twitter.com/PKPJntQI2R
— نجلاء بن ناصر (@najlabinnasser) November 13, 2022