بالفيديو.. ظهور مفاجئ لياسمين صبري رفقة رونالدو في غياب جورجينا يثير الجدل!

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بظهورها المفاجئ رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في غياب صديقته جورجينا.

وتصدّرت الفنانة الشهيرة الترند عبر محركات البحث، بعد تداول فيديو ظهرت فيه رفقة رونالدو، خلال حضورها فاعلية “حلبة النار”، التي جمعت بين الملاكمَين تايسون فيوري وألكسندر أوسيك، وأقيمت ضمن فعاليات “موسم الرياض” بالعاصمة السعودية.

وحققت الصور والمقاطع المنتشرة تفاعلا واسعا، خاصة وأن جورجينا كانت غائبة، وأيضا لأن ياسمين صبري غالبا ما يتم تشبيهها بصديقة رونالدو في الشكل والمظهر.

ياسمين صبري ذات الوردة الحمراء برفقة كريستيانو رونالدو 🌹! pic.twitter.com/y6OiEVM3Xf — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 19, 2024

وقال البعض إن صبري استغلت غياب جورجينا التي كانت تقلدها باستمرار في لبسها، لأخذ صورة رفقة الدون، وهي خطوة جريئة حسبهم، قامت بها لأول مرة.