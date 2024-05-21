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جواهر

بالفيديو.. ظهور مفاجئ لياسمين صبري رفقة رونالدو في غياب جورجينا يثير الجدل!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. ظهور مفاجئ لياسمين صبري رفقة رونالدو في غياب جورجينا يثير الجدل!
الفنانة المصرية ياسمين صبري رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بظهورها المفاجئ رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في غياب صديقته جورجينا.

وتصدّرت الفنانة الشهيرة الترند عبر محركات البحث، بعد تداول فيديو ظهرت فيه رفقة رونالدو، خلال حضورها فاعلية “حلبة النار”، التي جمعت بين الملاكمَين تايسون فيوري وألكسندر أوسيك، وأقيمت ضمن فعاليات “موسم الرياض” بالعاصمة السعودية.

وحققت الصور والمقاطع المنتشرة تفاعلا واسعا، خاصة وأن جورجينا كانت غائبة، وأيضا لأن ياسمين صبري غالبا ما يتم تشبيهها بصديقة رونالدو في الشكل والمظهر.

وقال البعض إن صبري استغلت غياب جورجينا التي كانت تقلدها باستمرار في لبسها، لأخذ صورة رفقة الدون، وهي خطوة جريئة حسبهم، قامت بها لأول مرة.

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