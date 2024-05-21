بالفيديو.. ظهور مفاجئ لياسمين صبري رفقة رونالدو في غياب جورجينا يثير الجدل!
أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بظهورها المفاجئ رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في غياب صديقته جورجينا.
وتصدّرت الفنانة الشهيرة الترند عبر محركات البحث، بعد تداول فيديو ظهرت فيه رفقة رونالدو، خلال حضورها فاعلية “حلبة النار”، التي جمعت بين الملاكمَين تايسون فيوري وألكسندر أوسيك، وأقيمت ضمن فعاليات “موسم الرياض” بالعاصمة السعودية.
#ياسمين_صبري #كريستيانو_رونالدو ، #نيمار وغيرهم من النجوم في نزال حلبة #RingofFire@yasminesabri @Cristiano pic.twitter.com/kKLUQ2EXpb
— كواليس بيروت – Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) May 20, 2024
وحققت الصور والمقاطع المنتشرة تفاعلا واسعا، خاصة وأن جورجينا كانت غائبة، وأيضا لأن ياسمين صبري غالبا ما يتم تشبيهها بصديقة رونالدو في الشكل والمظهر.
ياسمين صبري ذات الوردة الحمراء برفقة كريستيانو رونالدو 🌹! pic.twitter.com/y6OiEVM3Xf
— Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 19, 2024
وقال البعض إن صبري استغلت غياب جورجينا التي كانت تقلدها باستمرار في لبسها، لأخذ صورة رفقة الدون، وهي خطوة جريئة حسبهم، قامت بها لأول مرة.
ابتسامة كريستيانو رونالدو لـ ياسمين صبري في نزال الملاكمة بغياب جورجينا 👀! pic.twitter.com/DVFNQHbmOr
— أرابيكا | Arabica (@Arabiiica) May 20, 2024