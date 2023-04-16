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جواهر

بالفيديو: عائلة تهدي ابنتها ذات الـ5 أعوام سيارة رباعية الدفع لهذا السبب!

جواهر الشروق
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بالفيديو: عائلة تهدي ابنتها ذات الـ5 أعوام سيارة رباعية الدفع لهذا السبب!
ياهو
هدية الطفلة وهي عبارة عن سيارة مرسيدس من طراز "غيليك"

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر عائلة ماليزية قامت بإهداء ابنتها ذات الخمسة أعوام سيارة رباعية الدفع.

يظهر في الفيديو الذي انتشر عبر الشبكات العائلة الماليزية، رفقة الابنة التي غطوا عينيها بقطعة قماش لمفاجأتها بسيارة مرسيدس من طراز “غيليك”.

@farhanazahra91

Happy birthday Nur Fatima Az zahra yang ke 5 ❤️❤️❤️ happy dia dapat G Wagon yang dia nak, sampai dia asyik mintak nak pegang kunci je hahaha

♬ original sound – Farhana Zahra – Farhana Zahra

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد قرر والدا فاطمة إسعادها بهدية غير متوقعة تحفيزا لها على الدراسة، وبقيمة 1.79 رينجنت ماليزي.

وقالت والدة الطفلة، وهي رائدة أعمال شهيرة في كوالالمبور إن فاطمة توقفت عن الذهاب إلى المدرسة في جانفي بسبب المرض، وعندما تعافت رفضت الرجوع بحجة صغر السن.

وأضافت أنها قررت تحفيزها للعودة من خلال سؤالها ماذا تريد كهدية في عيد ميلادها المقبل، فقالت سيارة من نوع بي أم دبليو أو مرسيدس فكانت لها الأخيرة في حفل حضره أفراد العائلة والأصدقاء.

@farhanazahra91

Hari tu alasan dia xnak g school sbb belom birthday dia so xcukup lagi 5 tahun , sekarang dia mintak cikna BMW dengan G wagon plak baru nak g school, bmw cikna tahu la , g wagon menatang hape weyh??? 😭😭😭#farhanazahra91 #fypシ #fyp

♬ original sound – Farhana Zahra – Farhana Zahra

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