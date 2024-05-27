بالفيديو.. عارضة أزياء تلقى مصرعها أثناء جلسة تصوير!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر مصرع عارضة أزياء فنزويلية بطريقة مأساوية أثناء جلسة تصوير بالقرب من سكة قطار سريع.

وبحسب التقارير الواردة فقد كانت عارضة الأزياء سينثيا نايلي هيغاريدا بيرميغو، البالغة من العمر 30 عاما، تحاول التقاط صورة بحيث يظهر القطار السريع الذي يمر من موقع التصوير في خلفية لقطاتها، إلا أن الأمر انتهى بها بالانزلاق إلى السكة.

#22May | La modelo venezolana, Cynthia Nallely Higareda Bermejo, perdió la vida luego de que la embistiera un tren en México. El suceso ocurrió cuando estaba en plena sesión de fotos cerca de la vía ubicada en Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán. Video: TV Azteca Jalisco pic.twitter.com/HsK16HXdaF — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 22, 2024

ووقعت الحادثة في غرب المكسيك، حيث استدعي فريق إسعاف للموقع على نحو عاجل، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ سينثيا، التي تشابكت ملابسها مع القطار الذي دهسها.

وجمعت الشرطة إفادات الشهود الذين كانوا حاضرين في جلسة التصوير، حيث قال المدعي العام لولاية خاليسكو، خواكين مينديز رويز، إنه: “بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، كانت الضحية تشارك في جلسة تصوير مع شخص قمنا باستجوابه وبعض الشهود الآخرين في مكان الحادث”.

وأضاف المدعي العام: “كل شيء يشير إلى أنه كان حادثا. لقد اقتربت كثيرا من القطار أثناء مروره، وعلى ما يبدو فقد علق جزء من ثيابها بالقطار المسرع”.