بالفيديو.. عدلي يسجل أول أهدافه مع ميلان
سجل الجزائري ياسين عدلي أول أهدافه بقميص ناديه ميلان بمناسبة لقاء روما، لحساب الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.
وسجل ياسين عدلي الهدف الأول في المباراة، في د 11 من الشوط الأول.
⚽️ ياسين عدلي يسجل هدف ميلان الأول أمام روما (1-0) 🔥#ميلان_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/OOsbgAjVGF https://t.co/qPCmCXBdT3
— 90+ (@90PlusKora) January 14, 2024
وحسم نادي ميلان المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، متخلفا بأربع نقاط عن الوصيف جوفنتوس، وبتسع نقاط عن الرائد انتر ميلان.
أول أهداف ياسين عدلي مع البيج ميلان ❤️🖤#ميلان_روما | #ميلان_دائماpic.twitter.com/PgiSEkFiRK
— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 14, 2024