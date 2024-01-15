بالفيديو.. عدلي يسجل أول أهدافه مع ميلان

سجل الجزائري ياسين عدلي أول أهدافه بقميص ناديه ميلان بمناسبة لقاء روما، لحساب الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

وسجل ياسين عدلي الهدف الأول في المباراة، في د 11 من الشوط الأول.

وحسم نادي ميلان المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، متخلفا بأربع نقاط عن الوصيف جوفنتوس، وبتسع نقاط عن الرائد انتر ميلان.