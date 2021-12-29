بالفيديو.. عراك بالأيدي داخل البرلمان الأردني بسبب هذه الكلمة

شهد البرلمان الأردني، حالة من الفوضى والعراك بالأيدي بين نوابه، خلال جلسة لمناقشة التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة.

وتم تداول فيديو عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي يظهر عراك بالأيدي وفوضى بين النواب داخل قبة البرلمان.

وشهدت الجلسة انقساما بين مؤيد ومعارض لأول تعديل تمت مناقشته في البرلمان، والمتعلق بإضافة كلمة “أردنيات” إلى جانب “أردنيين” في مواد الدستور.

وبدأ النقاش حول إضافة كلمة الأردنيات، وما وإذا كانت ضرورة أم زيادة لغوية، ليحتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة ليتطور بعدها إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة ثم تأجيلها إلى يوم الأربعاء.