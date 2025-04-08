بالفيديو.. عطاف يتحادث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، نظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان للخارجية، أجرى وزير الدولة مُحادثات على انفراد مع نظيره الإيراني أعقبتها جلسة عمل مُوسعة شارك فيها أعضاء وفدي البلدين.

وقد سمحت المحادثات بين الطرفين باستعراض مُختلف جوانب وأبعاد العلاقات التي تجمع بين الجزائر وإيران وبحث السُبل الكفيلة بتقويتها وتعزيزها.

كما تم التطرق بإسهاب إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وإلى المستجدات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية بصفة خاصة، لاسيما في ظل تواصل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن عباس عراقجي وصل إلى مطار الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الجزائريين، حيث كان في استقباله مسؤولون في البلاد.