بالفيديو.. عقوبة قاسية في حق حكم ضرب لاعبا بركبته
أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، إيقاف الحكم فرناندو هرنانديز لمدة 12 مباراة بعدما ضرب لاعبا بركبته خلال مباراة فريق أميركا أمام ليون.
وخلال المواجهة المذكورة، ضرب الحكم المكسيكي هرنانديز لاعب وسط ليون لوكاس روميرو، الذي تم إيقافه أيضا لمباراتين، لاعتراضه الشديد على هدف التعادل الذي أحرزه فريق أميركا.
🇲🇽 Scène surréaliste au Mexique entre América et Club León !
🤯🤯🤯 Lors d’une dispute après un but litigieux, l’arbitre Fernando Hernandez disjoncte et donne un coup de genou à un joueur !
👉 Selon les médias locaux, l’arbitre sera suspendu pour 15 matchs.
🎥 : @TUDNMEX #AP pic.twitter.com/CjBy4GcK8e
— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 4, 2023
وقال روميرو بعد المباراة إنه لم يطالب بمعاقبة هرنانديز، لأنه كان مجرد سوء تفاهم مضيفا أنه طلب من الحكم إظهار الاحترام فقط على أرض الملعب.
وقال هرنانديز مطلع الأسبوع “أتقدم باعتذار خاص للجماهير وكذلك للاعب لوكاس روميرو عن رد فعلي”.
وأضاف “لن أهاجمه أو أهاجم أي لاعب آخر وسألتزم بقرار لجنة الانضباط”.