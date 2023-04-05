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رياضة

بالفيديو.. عقوبة قاسية في حق حكم ضرب لاعبا بركبته

عمر سلامي
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بالفيديو.. عقوبة قاسية في حق حكم ضرب لاعبا بركبته
ح.م
الحكم المكسيكي وسط لاعبي أمريكا وليون

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، إيقاف الحكم  فرناندو هرنانديز لمدة 12 مباراة بعدما ضرب لاعبا بركبته خلال مباراة فريق أميركا أمام ليون.

وخلال المواجهة المذكورة، ضرب الحكم المكسيكي هرنانديز لاعب وسط ليون لوكاس روميرو، الذي تم إيقافه أيضا لمباراتين، لاعتراضه الشديد على هدف التعادل الذي أحرزه فريق أميركا.

وقال روميرو بعد المباراة إنه لم يطالب بمعاقبة هرنانديز، لأنه كان مجرد سوء تفاهم مضيفا أنه طلب من الحكم إظهار الاحترام فقط على أرض الملعب.

وقال هرنانديز مطلع الأسبوع “أتقدم باعتذار خاص للجماهير وكذلك للاعب لوكاس روميرو عن رد فعلي”.

وأضاف “لن أهاجمه أو أهاجم أي لاعب آخر وسألتزم بقرار لجنة الانضباط”.

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