بالفيديو.. غراب ينتزع علم إسرائيل ويلقيه أرضا والعفاسي يعلق!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لغراب انتزع علم إسرائيل من سطح إحدى البنايات وألقاه أرضا في مشهد أعاد لذاكرة الكثيرين تصرفات مماثلة.

يظهر في الفيديو المتداول على نطاق واسع، غراب ينتزع العلم الإسرائيلي بمنقاره، وهو يضع مخالبه على السارية المعلق عليها، فوق سطح منزل أحد المستوطنين بدولة فلسطين المحتلة.

وقال نشطاء عن المشهد الذي وصفوه بالبديع، إن الغراب أعطي درسا للبعض حول كيفية التعامل مع الكيان الصهيوني.

وأعاد البعض نشر فيديو قديم لغراب آخر قام أيضا بإلقاء العلم الإسرائيلي على الأرض وتمزيقه، فيما أشار آخرون إلى أن تصرفات الغربان أصبحت ظاهرة لسبب مجهول.

وأكد مصور المقطع الشهير أن “الغراب كان قاصدا تمزيق العلم حيث أنه قام بتقطيعه بشكل كامل بعد إلقاءه على الأرض”.

كما تداولوا مقطع مصور لقطّة تزيل علم الكيان الصهيوني عن حائط وتلقيه أرضا، مع التأكيد على أن الحيوانات تعلن كرهها أيضا للمحتل الغاصب.

وأعاد الشيخ مشاري بن راشد العفاسي نشر الفيديو مرفقا بآية: “فبعث الله غرابا”.