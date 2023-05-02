بالفيديو.. غراب ينتزع علم إسرائيل ويلقيه أرضا والعفاسي يعلق!
ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لغراب انتزع علم إسرائيل من سطح إحدى البنايات وألقاه أرضا في مشهد أعاد لذاكرة الكثيرين تصرفات مماثلة.
يظهر في الفيديو المتداول على نطاق واسع، غراب ينتزع العلم الإسرائيلي بمنقاره، وهو يضع مخالبه على السارية المعلق عليها، فوق سطح منزل أحد المستوطنين بدولة فلسطين المحتلة.
وقال نشطاء عن المشهد الذي وصفوه بالبديع، إن الغراب أعطي درسا للبعض حول كيفية التعامل مع الكيان الصهيوني.
في مشهد بديع، غراب ينتزع العلم الإسرائيلي من على الحامل، ويلقيه على الأرض وهو مشمئز بشدة، فقد تحمل ما لا يطيق وهو أنه أضطر للمس علمهم بمنقاره
حين يكون الغراب ارجل من بني البشر pic.twitter.com/3YNJe0iQV0
— Dr. Merv Moh (@merv_mohamed) May 2, 2023
— 💎💎💔💔خالد الفزاري💔💔💎💎 (@BahyAbw) April 30, 2023
وأعاد البعض نشر فيديو قديم لغراب آخر قام أيضا بإلقاء العلم الإسرائيلي على الأرض وتمزيقه، فيما أشار آخرون إلى أن تصرفات الغربان أصبحت ظاهرة لسبب مجهول.
غراب يقوم بتمزيق علم اسرائيل و القاءه على الأرض انتظروا البشريات يا أحبة😁🖐🏻#إسرائيل #Israel #IsraeliTerrorism #الكيان_المؤقت pic.twitter.com/2AHDKswHtn
— أمينة الشرفي (@Amynhsharafi) April 29, 2023
ظاهرة متداولة في الكيان الإسرائيلي حيث تقوم الغربان بانتزاع وتمزيق أعلامهم لسبب غير معروف.
الجزء الأول من المقطع غراب ينزع علمهم ويرميه، الجزء الثاني غراب يمزق علمهم عند أحد البيوت. pic.twitter.com/w628bgbuxC
— إياد الحمود (@Eyaaaad) April 30, 2023
وأكد مصور المقطع الشهير أن “الغراب كان قاصدا تمزيق العلم حيث أنه قام بتقطيعه بشكل كامل بعد إلقاءه على الأرض”.
— 💎💎💔💔خالد الفزاري💔💔💎💎 (@BahyAbw) April 30, 2023
كما تداولوا مقطع مصور لقطّة تزيل علم الكيان الصهيوني عن حائط وتلقيه أرضا، مع التأكيد على أن الحيوانات تعلن كرهها أيضا للمحتل الغاصب.
بعد طائر الغراب .. قط ينزل علم الاحتلال .. سبحان الله حتى الحيوانات تعلن كرهها لما يسمى ب ( اسرائيل) pic.twitter.com/WxPVFrgITU
— الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) April 30, 2023
وأعاد الشيخ مشاري بن راشد العفاسي نشر الفيديو مرفقا بآية: “فبعث الله غرابا”.
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا .. pic.twitter.com/RFqbHtv9OQ
— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) April 30, 2023