بالفيديو.. غضب في لبنان على إثر وفاة طالبة بطريقة مأساوية!

أثارت حادثة وفاة طالبة بعد سقوطها من فجوة باص، غضبا واسعا في لبنان بعد انتشار الخبر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد توفيت الطالبة نسرين عز الدين، البالغة منن العمر 13 عاماً، بعد تعرضها لحادث باص كانت بداخله في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأضافت أن الطالبة تعرّضت للدهس عن طريق الخطأ من قبل السائق نفسه وفارقت الحياة متأثرة بجراحها، حيث وقع الحادث في أثناء عودتها إلى منزلها من المدرسة، جرّاء اهتراء في أرضية الباص.

توفيت الطالبة “نسرين عز الدين” ابنة ال ١٣ عاماً من سكان باب الرمل/ طرابلس اثر سقوطها من فجوة داخل باص المدرسة الذي كانت بداخله،

ما ادى الى دهسها من الباص نفسه. الإهتراء ليس فقط في الباص،

بل في الإنسانية الساقطة التي لا تبالي بأرواح البشر.#خلص_الحكي pic.twitter.com/ywxkSgXTcN — علي 💛 (@zoulfikar111ali) May 29, 2024

وعلّق النائب إيهاب مطر عبر حسابه على منصة إكس قائلاً: “أي موت هذا الذي أصاب الفتاة الصغيرة نسرين عز الدين، لتسقط من فجوة داخل باص مدرستها لتلقى حتفها دهساً؟”.

وتابع: “إنها فاجعة لا تكفيها دموع العيون بل الصراخ للمطالبة بمحاسبة كل من له علاقة بها، كفى أن يظل أولادنا ضحايا التقصير بكل ما يتعلق بأمنهم وسلامتهم، قلبي مع أهل نسرين ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

أي موت هذا الذي أصاب الفتاة الصغيرة #نسرين_عز_الدين، لتسقط من فجوة داخل باص مدرستها لتلقى حتفها دهسا؟ إنها فاجعة لا تكفيها دموع العيون بل الصراخ للمطالبة بمحاسبة كل من له علاقة بها. كفى أن يظل أولادنا ضحايا التقصير بكل ما يتعلق بأمنهم وسلامتهم. قلبي مع أهل نسرين ولا حول ولا قوة… pic.twitter.com/GkqVWOp2E6 — Ihab Matar – إيهاب مطر (@MatarIhab) May 29, 2024

من جانبها، قالت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على منصة إكس: “الطفلة نسرين عز الدين ضحية جديدة لفساد واستهتار مافيا المصالح وحكم اللامسؤولين”.

بدورها، نشرت جمعية “اليازا” التي تعنى بالسلامة المرورية، صورة الطفلة الضحية على حسابها على إكس، وسألت: “أين الرقابة؟ أين إدارات (المدارس)؟ أين الأمان على الأطفال؟.

وأضافت: “الله يرحمها…نسرين عز الدين ضحية عدم صيانة الباصات المدرسية”.