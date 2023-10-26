بالفيديو.. غضب واسع بعد سخرية إسرائيلية وقحة من معاناة الأمهات الفلسطينيات

أثارت خبيرة تجميل إسرائيلية غضبا واسعا عبر الشبكات، بسخريتها من معاناة الأمهات الفلسطينيات اللواتي فقدن أبناءهن في الغارات الصهيونية على غزة.

تظهر الإسرائيلية الوقحة في المقطع الذي نشرته عبر حسابها على تيك توك وتلقت بسببه أصنافا من الشتائم، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية وتستخدم صلصة الطماطم وبودرة الأطفال لتوصل رسالتها الخبيثة بأن الأمهات الفلسطينيات يمثلن فقط ويزيفن الواقع.

تبدأ إيف كوهين، الفيديو المستفز وهي تحمل “بطيخة” على أنها طفل، بينما تتظاهر بأنها أم فلسطينية تطلب المساعدة قبل “قطع المشهد”. وفي إحدى اللقطات، تتظاهر بأنها فلسطينية شهيدة بعد أن تضع الكاتشب على جبينها.

وفي الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال قصفه لغزة بوحشية أسفرت عن 2704 شهيدا من الأطفال، يتبجح من يسمون أنفسهم بالمؤثرين عبر مواقع التواصل باتهام الأمهات الثكالى بتزييف موت أطفالهن!!!

وأعرب الكثيرون عن غضبهم الشديد من الإسرائيلية منعدمة الأحاسيس والمشاعر، ودعو الله أن يذيقها من نفس الكأس كونها شمتت في مصيبة غيرها ولم تضع أدنى اعتبار لخطورة التوتر الحاصل في فلسطين جراء تعدي جيش الاحتلال.

وتساءل البعض إن كانت الإبادة الجماعية للفلسطينيين مصدرا جديدا للكوميديا الإسرائيلية، لافتين إلى أن ما فعلته كوهين مشابها للطريقة التي جرد بها النازيون اليهود من إنسانيتهم خلال الحرب العالمية الثانية.

واضطرت خبيرة التجميل لحذف الفيديو، بعد ردود الفعل العنيفة ضدها، خاصة وأن نشطاء طالبوا بالتبليغ ضدها وأمطروها بوابل من السباب الآثم.