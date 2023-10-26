بالفيديو.. غضب واسع بعد سخرية إسرائيلية وقحة من معاناة الأمهات الفلسطينيات
أثارت خبيرة تجميل إسرائيلية غضبا واسعا عبر الشبكات، بسخريتها من معاناة الأمهات الفلسطينيات اللواتي فقدن أبناءهن في الغارات الصهيونية على غزة.
تظهر الإسرائيلية الوقحة في المقطع الذي نشرته عبر حسابها على تيك توك وتلقت بسببه أصنافا من الشتائم، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية وتستخدم صلصة الطماطم وبودرة الأطفال لتوصل رسالتها الخبيثة بأن الأمهات الفلسطينيات يمثلن فقط ويزيفن الواقع.
An Israeli settler woman mocking the thousands of Palestinian mothers in #Gaza whose children were murdered in Israeli airstrikes and whose children are still buried under rubble as bombs continue to drop every 15 minutes. pic.twitter.com/omQWapNlYh
— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 21, 2023
تبدأ إيف كوهين، الفيديو المستفز وهي تحمل “بطيخة” على أنها طفل، بينما تتظاهر بأنها أم فلسطينية تطلب المساعدة قبل “قطع المشهد”. وفي إحدى اللقطات، تتظاهر بأنها فلسطينية شهيدة بعد أن تضع الكاتشب على جبينها.
وفي الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال قصفه لغزة بوحشية أسفرت عن 2704 شهيدا من الأطفال، يتبجح من يسمون أنفسهم بالمؤثرين عبر مواقع التواصل باتهام الأمهات الثكالى بتزييف موت أطفالهن!!!
بينما تمطر القنابل على الفلسطينيين في غزة، لجأ إسرائيليون مثل إيف كوهين إلى تطبيق تيك توك بوجه عربي للادعاء بأن الأمهات الفلسطينيات يزيفن موتهن.
📍 اللهم اذقها من العذاب ضعفين في الدنيا والآخرة.. اللهم موتا بطيئاً ،وشقاءا لاراحة بعده، وعذابا لا نهاية له. اللهم لا ترفع للصهاينة… https://t.co/I0FePUrrxm
— Jameela (@Bit_Batoul1417) October 23, 2023
وأعرب الكثيرون عن غضبهم الشديد من الإسرائيلية منعدمة الأحاسيس والمشاعر، ودعو الله أن يذيقها من نفس الكأس كونها شمتت في مصيبة غيرها ولم تضع أدنى اعتبار لخطورة التوتر الحاصل في فلسطين جراء تعدي جيش الاحتلال.
🚨🚨🇮🇱
مهرجة/مؤثرة إسرائيلية تسخر من معاناة الأمهات الفلسطينيات وتدعي ان كل ما يحصل في #غزة هو مجرد تمثيلية.#Gaza_Genocide pic.twitter.com/Z77aYN7Rte
— AMEEN (@Ameen_media) October 21, 2023
وتساءل البعض إن كانت الإبادة الجماعية للفلسطينيين مصدرا جديدا للكوميديا الإسرائيلية، لافتين إلى أن ما فعلته كوهين مشابها للطريقة التي جرد بها النازيون اليهود من إنسانيتهم خلال الحرب العالمية الثانية.
إسرائيلية تسخر من آلام الأمهات الفلسطينيات …
ّلا يوجد لديهم أقل قدر من الإنسانية…
هل وجدتم أي عربي أو مسلم يسخر من أمهات القتلي الصهاينة بالرغم من عدائنا الشديد لهم؟ https://t.co/PtJkASsmOc
— Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) October 22, 2023
واضطرت خبيرة التجميل لحذف الفيديو، بعد ردود الفعل العنيفة ضدها، خاصة وأن نشطاء طالبوا بالتبليغ ضدها وأمطروها بوابل من السباب الآثم.