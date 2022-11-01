بالفيديو.. غطاسة شهيرة تنجو من أنياب قرش النمر

نجت غطاسة أمريكية شهيرة في اللحظات الأخيرة من أنياب سمكة قرش النمر الجائعة، بعدما كادت تقفز إلى فمها قبالة سواحل هاواي.

وظهرت مصورة المحيطات، أوشن رامزي، في الفيديو المتداول وهي تستعد للقفز في البحر، غير مدركة أن قرشاً مفترساً يتربص بها تحت الماء بجوار القارب.

وبدأت الغطاسة المتمرسة بفحص الماء باستخدام قناعها أولاً، لكنها سرعان ما تراجعت إلى الخلف بعد اكتشاف سمكة القرش التي كانت تفتح فمها جاهزة لالتهامها.

وشاركت رامزي اللقطات المذهلة على إنستغرام، حيث غالباً ما تشارك صوراً فريدة من نوعها لأسماك القرش، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.

وكتبت ساخرة “ما أجمل حماسة هذا القرش لتحيتي”.