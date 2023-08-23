بالفيديو.. غوارديولا يتعامل بطريقة مرحة مع شرطي حرر مخالفة ضده

تعامل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطريقة مرحة مع ضابط شرطة بعد أن فرض عليه غرامة مالية بسبب مخالفة مرورية.

ورفض مدرب مانشستر سيتي الشهير، بيب غوارديولا، التقاط صورة مع شرطي مرور، بسبب مخالفته لإيقاف السيارة بشكل خاطئ.

وانتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بيب غوارديولا وهو منفعل للغاية بعد تحرير شرطي مرور مخالفة ضده، بسبب إيقاف السيارة بشكل غير قانوني.

🤣 Es lo más viral que vas a ver hoy. 🚔📸 Un policía multa a Guardiola… ¡y le pide una foto a continuación! 😅 La reacción de Pep es imperdible: “Paga la foto”. 📹 TikTok: adeel.pti pic.twitter.com/U8L8qaSKae — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 22, 2023

وحاول الشرطي بعد تحرير المخالفة، التقاط صورة مع المدرب الإسباني، وهو الأمر الذي أثار استغراب غوارديولا.

وظهر غوارديولا وهو يوبخ رجل شرطة المرور: “هل تريد صورة؟ ادفع مقابل ذلك”.

وبدا مدرب مانشستر سيتي منزعجا من الغرامة، حيث سار بحزم ليأخذ التذكرة من الزجاج الأمامي لسيارته قبل أن يتجاهل الحاضرين ويدخل سيارته ويغلق الباب.

غوارديولا يخضع لعملية جراحية ناجحة

وأعلن نادي مانشستر سيتي الثلاثاء، خضوع المدرب بيب غوارديولا لعملية جراحية ناجحة على مستوى الظهر.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان له على حسابه الرسمي على تويتر: ” خضع اليوم المدرب بيب غوارديولا لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر”.

خضع اليوم المدرب بيب جوارديولا لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر. الجميع في مانشستر سيتي يتمنى الشفاء العاجل لبيب، ويتطلعون لرؤيته مرة أخرى في مانشستر قريبًا. — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 22, 2023

وأضاف: ” الجميع في مانشستر سيتي يتمنى الشفاء العاجل لبيب، ويتطلعون لرؤيته مرة أخرى في مانشستر قريبًا”.

وتابع: ” كان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا، كانت الجراحة ناجحة، ويستعيد تأهيله في برشلونة”.

وبعد خضوعه للعملية الجراحية، فإن المدرب غوارديولا سيغيب عن الفريق إلى ما بعد فترة التوقف الدولي.