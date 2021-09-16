بالفيديو.. غوارديولا يعلق على تصرفه مع محرز ومحللون وأنصار يهاجمونه
انتقد محللون رياضيون وحتى نشطاء متابعون لكرة القدم تصرف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مع لاعبه رياض محرز، خلال مواجهة دوري الأبطال ضد لايبزيغ الألماني، فيما رد الإسباني بأن الدولي الجزائري لم يحترم التعليمات.
وتعامل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بشكل عنيف وبدى غاضبا جدا تجاه نجمه محرز، خلال إحدى اللقطات في الشوط الثاني، للمواجهة التي أقيمت على استاد الاتحاد، واحتلت هذه الحادثة الترند على تويتر في الجزائر وعدة دول عربية.
وسبق لمدرب السيتي أن قام بهذه الخرجات، حيث لا يغير مدرب مانشستر سيتي عاداته في تعاطيه مع لاعبيه والصراخ عليهم، وتوجيه النصح إليهم بطريقة عنيفة وأمام الكاميرات.
عادة المدرّب مطالب بحماية لاعبيه ، هل معقول ما فعله غوارديولا امام شاشات التلفزيون مع رياض محرز… هل هي بداية لقطيعة ام مجرد سحابة عابرة!
— ℑ𝔰𝔰𝔞𝔪 ℭ𝔥𝔞𝔬𝔲𝔞𝔩𝔦 (@Chaouali1970) September 15, 2021
وقال النجم المصري السابق محمد أبو تريكة خلال استوديو تحليلي لقنوات بيين سبورت: “النصحية على الملأ فضيحة، لا يجب أن تكون النصيحة بهذه الطريقة، ازعجتني كثيرة طريقة التعامل، محرز أحد نجوم كرة القدم في الوقت الحالي، موقف صعب وتصرف غير مقبول من مدرب كبير لكن ليس بهذه الطريقة”.
أبو تريكة معلقًا على واقعة محرز وجوارديولا 🗣
“النصيحة على الملأ فضيحة، محرز ليس لاعبًا صغيرًا” 😬
“محرز لاعب كبير، من نجوم العالم حاليًا، غير مسموح بهذه الطريقة في الحديث” 🧐 pic.twitter.com/nCUKGEsP4Q
— جول العربي – Goal (@GoalAR) September 15, 2021
من جهته، قال نجم الكرة التونسية السباق طارق ذياب في نفس الأستوديو “لا يمكن أن يفعل هذا الشيء مع ميسي ونجوم أخرين كان لهم مشاكل مع المدرب ذاته كزلاتان وإيتو. لو كنت مكان محرز لضربته”، في الوقت الذي كان فيه نجم الوسط جاك غراليش، ضحية لعصبية بيب في اللقاء.
🚨 طارق ذياب
غوارديولا مدرب خبيث ، لو كان رياض محرز هو ميسي لن يتصرف معه بهذا التصرف اليوم pic.twitter.com/MyYHo2lL3k
— COPE (@COPE_AR) September 15, 2021
أما مواطنه، ونجم أياكس السابق حاتم الطرابلسي فقال “بين بيب أنه لا يحترم محرز، المدرب يحب خطف الأضواء، ولم تسمح له إدارة البايرن ذلك لأنها قوية. أرى فيها قلة احترم لمحرز الذي كان سبب في وصول السيتي للنهائي العام الماضي”.
– #غوارديولا مدرب يحب الـ “Show”، ولا يحترم رياض #محرز!@beINSPORTS pic.twitter.com/josFxDmUHi
— حاتم الطرابلسي (@hatemtrabelsitn) September 15, 2021
غوارديولا يعلق على الحادثة
ورد غوارديولا على سؤال لقناة “بي تي سبورت” بشأن هذه الحادثة فقال: تكلمنا بين الشوطين حول طريقة الدفاع لكن اللاعبين لم يلتزما بالتعليمات وهذه الأمور تحدث في كرة القدم.
“Kevin’s quality with the ball… What can I say?”
“A blind guy can see it!”
Pep Guardiola’s 300th game as City manager was a wild one with nine goals!
🎙 @msmith850 pic.twitter.com/avBdwPYRLt
— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 15, 2021
Man City fans react to Pep Guardiola’s furious lecture at Riyad Mahrez#MCFC https://t.co/Cr8PUQX4bc
— Manchester City News (@ManCityMEN) September 16, 2021