انتقد محللون رياضيون وحتى نشطاء متابعون لكرة القدم تصرف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مع لاعبه رياض محرز، خلال مواجهة دوري الأبطال ضد لايبزيغ الألماني، فيما رد الإسباني بأن الدولي الجزائري لم يحترم التعليمات.

وتعامل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بشكل عنيف وبدى غاضبا جدا تجاه نجمه محرز، خلال إحدى اللقطات في الشوط الثاني، للمواجهة التي أقيمت على استاد الاتحاد، واحتلت هذه الحادثة الترند على تويتر في الجزائر وعدة دول عربية.

وسبق لمدرب السيتي أن قام بهذه الخرجات، حيث لا يغير مدرب مانشستر سيتي عاداته في تعاطيه مع لاعبيه والصراخ عليهم، وتوجيه النصح إليهم بطريقة عنيفة وأمام الكاميرات.

وقال النجم المصري السابق محمد أبو تريكة خلال استوديو تحليلي لقنوات بيين سبورت: “النصحية على الملأ فضيحة، لا يجب أن تكون النصيحة بهذه الطريقة، ازعجتني كثيرة طريقة التعامل، محرز أحد نجوم كرة القدم في الوقت الحالي، موقف صعب وتصرف غير مقبول من مدرب كبير لكن ليس بهذه الطريقة”.

من جهته، قال نجم الكرة التونسية السباق طارق ذياب في نفس الأستوديو “لا يمكن أن يفعل هذا الشيء مع ميسي ونجوم أخرين كان لهم مشاكل مع المدرب ذاته كزلاتان وإيتو. لو كنت مكان محرز لضربته”، في الوقت الذي كان فيه نجم الوسط جاك غراليش، ضحية لعصبية بيب في اللقاء.

أما مواطنه، ونجم أياكس السابق حاتم الطرابلسي فقال “بين بيب أنه لا يحترم محرز، المدرب يحب خطف الأضواء، ولم تسمح له إدارة البايرن ذلك لأنها قوية. أرى فيها قلة احترم لمحرز الذي كان سبب في وصول السيتي للنهائي العام الماضي”.

غوارديولا يعلق على الحادثة

ورد غوارديولا على سؤال لقناة “بي تي سبورت” بشأن هذه الحادثة فقال: تكلمنا بين الشوطين حول طريقة الدفاع لكن اللاعبين لم يلتزما بالتعليمات وهذه الأمور تحدث في كرة القدم.