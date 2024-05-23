بالفيديو.. غوارديولا يمدح محرز مجددا

قال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، إنه يحترم قرار الجزائري رياض محرز، بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وأضاف غوارديولا، في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب” لقناة “MBC”: “أفتقد محرز كثيرا، لقد كان لاعبا أساسيا مهما في تشكيلتنا، لكن كان عليه الرحيل، أراد الذهاب للسعودية من أجل مصلحته وأسرته، وأنا أحترم قراره “.

كما علّق مدرب مانشستر سيتي على انتقال النجوم إلى الدوري السعودي، وقال: ” السعودية ترغب في الاستثمار لصناعة دوري مميّز، ولهذا تعاقد المسؤولون مع نخبة من اللاعبين والمدربين العالميين”.

وأضاف في نفس السياق: “من أجل حصد ثمار هذا الاستثمار، عليهم الصبر، فالمشروع السعودي يحتاج وقتا”.