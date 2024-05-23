بالفيديو.. غوارديولا يمدح محرز مجددا
قال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، إنه يحترم قرار الجزائري رياض محرز، بالانتقال إلى الدوري السعودي.
وأضاف غوارديولا، في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب” لقناة “MBC”: “أفتقد محرز كثيرا، لقد كان لاعبا أساسيا مهما في تشكيلتنا، لكن كان عليه الرحيل، أراد الذهاب للسعودية من أجل مصلحته وأسرته، وأنا أحترم قراره “.
ماذا قال مدرب مانشستر سيتي ” بيب غوارديولا ” عن ” رياض محرز ” ؟؟@PepTeam @ManCity @Mahrez22@dr_ka9@ALAHLI_FC@FabrizioRomano@SPL@r_als0lami@Yalmisehal@mosgovsa@Globe_Soccer#pep_guardiola pic.twitter.com/Ef6pxxHCZT
— حمزة بن جدو (@BendjeddouHamza) May 21, 2024
كما علّق مدرب مانشستر سيتي على انتقال النجوم إلى الدوري السعودي، وقال: ” السعودية ترغب في الاستثمار لصناعة دوري مميّز، ولهذا تعاقد المسؤولون مع نخبة من اللاعبين والمدربين العالميين”.
وأضاف في نفس السياق: “من أجل حصد ثمار هذا الاستثمار، عليهم الصبر، فالمشروع السعودي يحتاج وقتا”.