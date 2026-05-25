بالفيديو.. غوارديولا يودع برناردو سيلفا بالدموع

عاشت جماهير ملعب الاتحاد أجواء استثنائية في ليلة توديع المدرب بيب غوارديولا والقائد برناردو سيلفا.

وغادر برناردو سيلفا أرضية الميدان، بالدموع، في د57 من مباراة أستون فيلا، وهي آخر مباراة يرتدي فيها اللاعب قميص “السيتي”.

وتفاعلت الجماهير مطولا مع برناردو سيلفا، وأبدى زلاؤه تأثرهم الكبير، في لحظات الوداع.

ولم يتمكن المدرب غوارديولا من حبس دموعه، عندما عانق اللاعب عند خروجه، في مشهد مؤثر.

وقال غوارديولا بعد المباراة: “أنا لا أبكي.. لكن عندما رأين برناردو يبكي بكيت..”.

كما ودعت الجماهير المدرب بيب غوارديولا، الذي كان له الفضل في الإرتقاء بمانشستر سيتي إلى مستوى الأندية الكبيرة على المستوى القاري.

