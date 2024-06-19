بالفيديو.. غولر يحطم رقم كريستيانو رونالدو

نجح لاعب المنتخب التركي آردا غولر في تحطيم رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في “اليورو”.

وساهم لاعب ريال مدريد، في فوز المنتخب التركي بنتيجة ثلاثة مقابل هدف واحد، على منتخب جورجيا، بتسجيله الهدف الثاني في د 65.

وجاء هدف غولر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يكن حارس منتخب جورجيا ونادي فالنسيا الإسباني، جيورجي مامارداشفيلي قادرًا على إيقافها.

أجمل هدف في بطولة اليورو 24 من توقيع الرائع أردا غولر 🫡🇹🇷 pic.twitter.com/bHljIQw3Ct — REAL MADRID LIFE (@iRealMadridLife) June 18, 2024

وبتسجيله أمام منتخب جورجيا، أصبح آردا غولر أصغر لاعب يسجل خلال أول مباراة له في “اليورو” في عمر 19 سنة و114 يومًا، متجاوزا بذلك كريستيانو رونالدو الذي سجل مع البرتغال في أول مباراة له في اليورو خلال نسخة 2004، ضد اليونان، في سن 19 عاما و128 يوما.