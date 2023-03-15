بالفيديو.. غويري يكشف عن اقتراب موعد التحاقه بـ”الخضر”
كشف لاعب نادي رين الفرنسي، الفرانكو جزائري أمين غويري عن اقتراب موعد التحاقه بالمنتخب الوطني.
ويظهر مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، غويري وهو يرد على سؤال لأحد المناصرين الجزائريين.
Amine Gouiri bientôt en équipe d’Algérie ?
Un grand merci à Didier Deschamps pour les travaux
pic.twitter.com/P0uunKlqPc
— JDZ Football (@JDZFootball) March 15, 2023
وردّ غويري على سؤال حول موعد انضمامه على المنتخب الجزائري بالقول: “قريبا إن شاء الله”.