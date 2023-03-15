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رياضة

بالفيديو.. غويري يكشف عن اقتراب موعد التحاقه بـ”الخضر”

عمر سلامي
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بالفيديو.. غويري يكشف عن اقتراب موعد التحاقه بـ”الخضر”
ح.م
أمين غويري

كشف لاعب نادي رين الفرنسي، الفرانكو جزائري أمين غويري عن اقتراب موعد التحاقه بالمنتخب الوطني.

ويظهر مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، غويري وهو يرد على سؤال لأحد المناصرين الجزائريين.

وردّ غويري على سؤال حول موعد انضمامه على المنتخب الجزائري بالقول: “قريبا إن شاء الله”.

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