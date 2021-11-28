بالفيديو.. فتاة تبكي بحرقة على رجل قال بأن أبناءه رموه للشارع!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا مؤثرا لفتاة تبكي بحرقة على رجل قال لها بأن أبناءه رموه للشارع.

ويظهر في الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع منذ أربعة أيام، عبر عديد الصفحات، خاصة على فيسبوك، فتاة تبكي بعدما رأت رجلا مسنا يقف أمام محل مأكولات خفيفة ظنته متسولا.

وقالت الفتاة بأنها نزلت لتشتري البيتزا وأعطت الرجل بعض النقود فأخبرها بأن أولاده رموه للشارع وبأن المال ليس همه لأنه يملك ما ينفق على نفسه.

وعادت الفتاة لسيارتها وصورت الرجل وهي تبكي وتتساءل كيف استطاع أبناؤه التخلي عنه وهو في مثل هذه السن المتقدمة ورددت: “حرام عليكم حرام عليكم عيب كبير وشمن قلب عندكم لاتيين بأولادكم ونساكم وارميتو باباكم”.

وتعاطف الكثيرون مع القصة وناشدوا أبناءه المسارعة لإعادته للبيت قبل فوات الأوان إن كانوا فعلا تنكروا لأبوّته وقاموا برميه للشارع، في حين شكّك البعض في أقوال الرجل وقدموا احتمالات بكونه مريضا أو سيء الطباع.