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جواهر

بالفيديو.. فتاة تركية توقف موكب أردوغان لتطلب منه هذا الطلب!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. فتاة تركية توقف موكب أردوغان لتطلب منه هذا الطلب!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تركية أوقفت موكبا للرئيس أردوغان من أجل أن تقدم له الشاي والحلوى.

وأظهر المقطع موكب الرئيس التركي الذي كان على متن حافلة وهو يتوقف أمام جمع من المواطنين الذين كانوا ينتظرونه بأطباق الحلوى وأكواب الشاي.

وظهرت خلال الفيديو فتاة تركض خلف الموكب وهي تقول: “سيدي الرئيس توقف.. توقف” ثم توجهت نحو أردوغان وقدمت له صينية تحتوي على حلوى ومكسرات وكوبا من الشاي، قائلةM “أرجوك، خذ مني سيدي الرئيس، رضي الله عنك، أوقفت موكبك لنا، نحن نحبك كثيرا”.

ولم يردّ الرئيس التركي الفتاة، حيث احتسى الشاي الذي قدمته له وسط سعادة غامرة بين المواطنين.

وكان أردوغان في طريقه للقاء جماهيري أقيم في أكيازي، بعد الحفل الذي حضره في ساكاريا لتسليم دبابة (ألتاي) الجديدة المحلية الصنع للجيش التركي.

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