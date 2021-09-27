بالفيديو.. فتاة ريفية تركية تكتسح تيك توك بفيديوهات حول حياتها البسيطة

اكتسحت شابة تركية عالم “تيك توك” بفيديوهات من قلب الطبيعة، جمعت من خلالها بين البساطة والمرح وحققت لها شعبية واسعة.

تمتلك الشابة حسابا يحمل اسم “ahsenkos”، واسمها أحسن كروز.. استطاعت بفضل روحها المرحة أن تحول لحظات الشقاء إلى لحظات متعة، وأن تحسن استخدام التطبيق على عكس الكثير من الفتيات.

هي في العشرينيات من عمرها، تشارك متابعيها بانتظام حياة البساطة التي تعيشها في الريف التركي، حيث ترعى الأغنام وتقطف الثمار وتشارك في عمليات الحصاد وغيرها من المهام التي لها علاقة بالطبيعة.