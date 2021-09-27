-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو.. فتاة ريفية تركية تكتسح تيك توك بفيديوهات حول حياتها البسيطة

نادية شريف
  • 1346
  • 2
بالفيديو.. فتاة ريفية تركية تكتسح تيك توك بفيديوهات حول حياتها البسيطة

اكتسحت شابة تركية عالم “تيك توك” بفيديوهات من قلب الطبيعة، جمعت من خلالها بين البساطة والمرح وحققت لها شعبية واسعة.

تمتلك الشابة حسابا يحمل اسم “ahsenkos”، واسمها أحسن كروز.. استطاعت بفضل روحها المرحة أن تحول لحظات الشقاء إلى لحظات متعة، وأن تحسن استخدام التطبيق على عكس الكثير من الفتيات.

@ahsenkose

İnsandan daha çok söz dinliyorlar#yörükkızı #yörük #çobankız

♬ Satisfya – AiSh

@ahsenkose

Üflüyorum Üflüyorum uçmuyor ya 😅 #köylükızı #keşfet #tarsus33 #mersinn

♬ original sound – itsamankhan545

@ahsenkose

Böyle Bi yerde kiminle olmak isterdin etiketle

♬ Babel – Gustavo Bravetti

هي في العشرينيات من عمرها، تشارك متابعيها بانتظام حياة البساطة التي تعيشها في الريف التركي، حيث ترعى الأغنام وتقطف الثمار وتشارك في عمليات الحصاد وغيرها من المهام التي لها علاقة بالطبيعة.

مقالات ذات صلة
فحص داخلي لسيدة محجبة يعرض طبيب روسي للاعتداء

فحص داخلي لسيدة محجبة يعرض طبيب روسي للاعتداء

هكذا ستكون حياة ميركل بعد مغادرتها الحكم!

هكذا ستكون حياة ميركل بعد مغادرتها الحكم!

طالبتان متفوقتان في بكالوريا 2020 تحصلان على منحة للدراسة في تركيا

طالبتان متفوقتان في بكالوريا 2020 تحصلان على منحة للدراسة في تركيا

مسافرات يتركن قصاصات أوراق في المصليات للدعاء لهن

مسافرات يتركن قصاصات أوراق في المصليات للدعاء لهن

شاهد.. فيديو هذه الفتاة حصد ملايين المشاهدات خلال 24ساعة!

شاهد.. فيديو هذه الفتاة حصد ملايين المشاهدات خلال 24ساعة!

سابقة.. التحاق أول طالبة مغربية بجامعة صهيونية

سابقة.. التحاق أول طالبة مغربية بجامعة صهيونية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • خليفة

    نعم المراة ،يشرفها عملها و لباسها المحتشم.

    0
  • دكتور

    كل سكان العالم متمسكون بأراضيهم في الريف إلا نحن 75% من السكان في المدن !! حيث كثرت البطالة والمخدرات والمهلوسات والجريمة و الآفات الأخرى. لا مستقبل لنا إلا من خيرات الريف الفلاحة وتربية المواشي والدواجن و حتى السياحة في الريف

    2

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد