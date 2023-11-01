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بالفيديو.. فتح معبر رفح أمام الأجانب والجرحى

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. فتح معبر رفح أمام الأجانب والجرحى

أفاد مصدر مصري مسؤول، بخروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الأربعاء.

وقالت مصادر خاصة لقناة روسيا اليوم إن عددا من السيارات الدبلوماسية في طريقها إلى معبر رفح البري من الجانب المصري.

من جهة أخرى،  نقلت قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل معبر رفح مع ترقب نقل 81 مصابا فلسطينيا الأربعاء إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين.

وفي وقت سابق، من صبيحة الأربعاء، قال مصدر مطلع إن قطر تتوسط لعقد اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة “حماس” بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لفتح معبر رفح لخروج الجرحى وحاملي الجوازات الأجنبية.

وأضاف المصدر أن الاتفاق سيسمح بعبور حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، على الرغم من عدم وجود جدول زمني للمدة التي سيظل فيها معبر رفح مفتوحا للإجلاء.

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