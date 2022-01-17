بالفيديو.. فرحة هستيرية لمعلق غينيا الإستوائية بعد الفوز

عبّر معلق تلفزيون غينيا الإستوائية، عن فرحته بفوز منتخب بلاده على الجزائر بطريقة خاصة.

ولم يتمالك المعلق نفسه من شدة الفرحة بعد المباراة، حيث عانق زميله بطريقة غريبة، معبرا عن سعادته الغامرة بالفوز المحقق.

وواصل معلق تلفزيون غينيا الاستوائية احتفالاته الغريبة بالهدف بالصعود فوق الكرسي، ثم العودة إلى الأرض مهللا بالانتصار وكأنه لم يصدق أن غينيا الإستوائية تمكنت من الفوز على بطل إفريقيا.