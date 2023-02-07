بالفيديو.. فريق الإنقاذ الجزائري يتمكّن من إخراج رضيع من تحت الركام في تركيا

تمكّن فريق البحث والإنقاذ الجزائري الموجّه إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمّر في تركيا، من إنقاذ رضيع من تحت الركام، فيما تتواصل عملية إنقاذ والدته بمنطقة أديامان جنوبي البلاد.

من جهة أخرى، عقد فريق الإنقاذ الجزائري الموجّه إلى سوريا صباح الثلاثاء، اجتماع عمل مع السلطات المحلية لمدينة حلب. حيث تمّ تزويد عناصر الفريق بمعلومات حول المناطق المنكوبة.

وأسفر الزلزال العنيف الذي هزّ جنوبي تركيا فجر الإثنين، عن مقتل 3549 شخصا في تركيا، و812 شخصا في سوريا، حسب مصادر رسمية في البلدين.