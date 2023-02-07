بالفيديو.. فريق الإنقاذ الجزائري يخرج رجلا من تحت الركام في حلب السورية

فريق الإنقاذ الجزائري يعمل على إخراج فتاة من تحت الردوم

تدخل عناصر الحماية المدنية الجزائرية الموجّهون لإغاثة المناطق المنكوبة جراء الزلزال في سوريا، لإنقاذ رجل حيّا يرزق من تحت الركام، بمنطقة قصر البستان في حلب.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح، فقد انتشل عناصر البعثة الجزائرية جثة امرأة من تحت الردوم، في نفس منطقة التدخّل.

وعقد فريق الإنقاذ الجزائري الموجّه إلى سوريا صباح الثلاثاء، اجتماع عمل مع السلطات المحلية لمدينة حلب. حيث تمّ تزويد عناصر الفريق بمعلومات حول المناطق المنكوبة.

وفي تركيا، تمكّن فريق البحث والإنقاذ الجزائري الموجّه إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمّر، من إنقاذ رضيع من تحت الركام، فيما تتواصل عملية إنقاذ والدته بمنطقة أديامان جنوبي البلاد.

وأسفر الزلزال العنيف الذي هزّ جنوبي تركيا فجر الإثنين، عن مقتل 3549 شخصا في تركيا، و812 شخصا في سوريا، حسب مصادر رسمية في البلدين.