-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بالفيديو.. فريق الإنقاذ الجزائري يخرج رجلا من تحت الركام في حلب السورية

الشروق أونلاين
  • 2467
  • 0
بالفيديو.. فريق الإنقاذ الجزائري يخرج رجلا من تحت الركام في حلب السورية
ح.م
فريق الإنقاذ الجزائري يعمل على إخراج فتاة من تحت الردوم

تدخل عناصر الحماية المدنية الجزائرية الموجّهون لإغاثة المناطق المنكوبة جراء الزلزال في سوريا، لإنقاذ رجل حيّا يرزق من تحت الركام، بمنطقة قصر البستان في حلب.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح، فقد انتشل عناصر البعثة الجزائرية جثة امرأة من تحت الردوم، في نفس منطقة التدخّل.

وعقد فريق الإنقاذ الجزائري الموجّه إلى سوريا صباح الثلاثاء، اجتماع عمل مع السلطات المحلية لمدينة حلب. حيث تمّ تزويد عناصر الفريق بمعلومات حول المناطق المنكوبة.

وفي تركيا، تمكّن فريق البحث والإنقاذ الجزائري الموجّه إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمّر، من إنقاذ رضيع من تحت الركام، فيما تتواصل عملية إنقاذ والدته بمنطقة أديامان جنوبي البلاد.

وأسفر الزلزال العنيف الذي هزّ جنوبي تركيا فجر الإثنين، عن مقتل 3549 شخصا في تركيا، و812 شخصا في سوريا، حسب مصادر رسمية في البلدين.

مقالات ذات صلة
صحيفة إسبانية: هؤلاء من يحكمون المغرب في غياب محمد السادس

صحيفة إسبانية: هؤلاء من يحكمون المغرب في غياب محمد السادس

لا ضحايا في العراق بعد زلزال تركيا المدمّر

لا ضحايا في العراق بعد زلزال تركيا المدمّر

منتدى الجالية الجزائرية بتركيا يتواصل مع المقيمين بمناطق الزلزال

منتدى الجالية الجزائرية بتركيا يتواصل مع المقيمين بمناطق الزلزال

مقتل 62 فلسطينيا جراء زلزال تركيا المدمّر

مقتل 62 فلسطينيا جراء زلزال تركيا المدمّر

“شارلي إيبدو” الفرنسية تسخر من مأساة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

“شارلي إيبدو” الفرنسية تسخر من مأساة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

باحث هولندي توقع حدوث زلزال تركيا

باحث هولندي توقع حدوث زلزال تركيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد