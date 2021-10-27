بالفيديو.. فصل معلم أمريكي قال لطالب مسلم: “لا نتفاوض مع الإرهابيين”

أوقفت مدرسة “ريدجفيلد الثانوية” في مقاطعة بيرغن بولاية نيوجيرسي الأمريكية أحد المعلمين عن العمل بسبب توجيهه عبارة عنصرية لطالب عربي مسلم.

وبحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز فإن الطالب محمد الزعبي، البالغ من العمر 17 عاما كان قد طلب من أستاذه إكمال واجباته المدرسية في المنزل، فأجابه: “نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين”.

وبحسب ما صرح الطالب لصحف محلية فإنه شعر بالصدمة ولم يصدق ما سمع واضطر أن يسأل صديقه إن كان حقا قال ذلك.

وقال المعلم للتلميذ لاحقا بأنه لم يقصد الأمر على هذا النحو.

وعلى الرغم من أن مسؤولي المدرسة قالوا إنهم “لا يمكنهم التعليق بشكل قانوني على شؤون الموظفين أو الطلاب”، إلا أنهم أرادوا أن يعرف الجمهور أن مجلس التعليم“ أوقف على الفور الموظف أثناء إجراء تحقيق كامل”.

وقالوا في بيان إن المجلس يعتزم متابعة “جميع سبل الانتصاف القانونية ضد الموظف لأن أي سلوك تمييزي لا مكان له على الإطلاق في منطقتنا”، مضيفين أنه تم إخطار الشرطة.

وكانت الشرطة المحلية، بدورها، تتشاور مع مكتب المدعي العام في مقاطعة بيرغن لتحديد ما إذا كانت الادعاءات يمكن أن ترقى إلى مستوى جريمة التحيز.

وقال بيان مجلس المدرسة إن منطقة ريدجفيلد “تسعى جاهدة لخلق بيئة شاملة حيث يتم تبني عرق الطلاب والموظفين والدين والأصل القومي والتوجه الجنسي”. وإنها “لا تتسامح على الإطلاق مع أي نوع من التمييز ضد أي طالب أو موظف”.

وقال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، صلاح الدين مكسوت، في بيان الإثنين: “نحن قلقون للغاية بشأن هذه المزاعم ونحث المنطقة التعليمية على اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بعد تحقيق سريع وشفاف. تصرف غير مقبول لأنه يرسخ الصور النمطية للعرب والمسلمين”.