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الجزائر

فضيحة جديدة لدبلوماسية المغرب في جنوب إفريقيا

الشروق أونلاين
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فضيحة جديدة لدبلوماسية المغرب في جنوب إفريقيا
ح.م
مقطع من الفيديو

تسبّب ممثل المغرب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي محمد العروشي، في فضيحة جديدة للدبلوماسية المغربية. بعد أن أحدث “عراكًا” داخل مقر البرلمان الإفريقي في جنوب إفريقيا.

فحسب ما نشرته مستشارة الرئيس الصحراوي النانة لبات الرشيد على فيسبوك، تهجّم العروشي بكلمات نابية ضدّ ممثل الصحراء الغربية. وذلك في اجتماع مشترك بين لجنة السفراء الأفارقة والبرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ.

وأرفقت المستشارة الصحراوية منشورها، بمقطع فيديو، يظهر الدبلوماسي المغربي وهو يتلفّظ بكلمات وصفتها بـ”السوقية والبذيئة” في حقّ الممثل الصحراوي.

وقالت الرشيد إن “المصطلحات البذيئة التي تفوّه بها سفير الاحتلال المغربي، والسوقية التي تعامل بها ضمن جمع محترم من دبلوماسيي القارة الإفريقية، تعكس الأزمة الكبيرة التي تعيشها دولة الاحتلال المغربي داخل أروقة الاتحاد الإفريقي”.

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