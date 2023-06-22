بالفيديو.. فلسطينية بشجاعة اللبؤة تحمي نفسها من اعتداء مستوطن

نشرت مجموعة الشرق للأخبارـ فلسطين، الخميس، مقطع فيديو وثق كيف قامت شابة فلسطينية بحماية نفسها من اعتداء أحد المستوطنين عليها.

تظهر في الفيديو السيدة الفلسطينية وهي تدافع بشراسة اللبؤة عن نفسها وتضرب المستوطن على وجهه، وأطراف أخرى تحاول إبعادها عنه.

وحقق المقطع تفاعلا واسعا، حيث وصف كثيرون المرأة بالشجاعة وابنة الأصول، وأكد فلسطينيون أن نساءهم رجال في الأزمات.

وقال نشطاء إن هذه أيقونة من آلاف الأيقونات الفلسطينيات اللواتي لم نسمع بهن من قبل، لم تصورهن شاشات التلفاز ولا تسابقت وكالات الأنباء لعمل سبق صحفي معهن، فكم أيقونة صفعت جنديا هنا ومرغت وجه آخر هناك!

وأضافوا أن كل صفعة من فلسطينية على وجه عدو بمثابة الحكاية الراسخة في عمق القضية، وكل انتصار تقف خلفه امرأة صامدة وشامخة كالجبل لا تهزها ريح.