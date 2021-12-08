بالفيديو.. فلسطينية ترزق بتوأم من زوجها الأسير عبر “نطف مهربة”

رزقت سيدة فلسطينية بتوأم ذكور، من زوجها الأسير بالسجون الإسرائيلية منذ العام 2007، عن طريق “نطف مهربة”.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فقد أنجبت رسمية حميد (31 عاما)، فجر السبت، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، توأما يتمتعان بصحة جيدة، أسمتهما “هاني” و”همام”.

يذكر أن الأسير ناهض حميد، معتقل في السجون الإسرائيلية منذ 2007، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية بحقه حكما بالسجن 20 عاما، قضى منها 15 عاما.

وتقول رسمية، في حديث للأناضول: “رزقنا بطفلين توأم هاني وهمام، فرحتنا منقوصة ونأمل أن تكتمل بخروج زوجي”.

وأضافت أن “التوأم بعث الأمل في قلوبنا، والجميع يشعر بالبهجة”.

ولفتت أن “فكرة النطفة المهربة جاءت بعد منعي من سلطات الاحتلال من زيارة زوجي في السجن، دون أي مبرر”.

وأشارت أنها قررت وزوجها تكوين أسرة، لذلك لجأت لتهريب نطفة، وأوضحت أن “عملية التلقيح الصناعي في البداية لم تنجح، في المقابل لم نيأس حاولنا مرة أخرى وبحمد الله حصل الحمل”.

واستطاع عدد من المعتقلين الفلسطينيين، إنجاب أطفال، عبر تهريب “نطفة منوية”.

ولا يتم الإفصاح عن كيفية تهريب “النطف”، التي تتم بطريقة معقدة، لا يتم الكشف عن تفاصيلها لدواع أمنية.