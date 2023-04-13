بالفيديو.. فنانة سعودية تسخر من شيرين وتثير غضب جمهورها
أثارت فنانة سعودية سخرت من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب غضب جمهور الأخيرة من قناة إم بي سي التي عرضت البرنامج.
وانتشر عبر شبكات التواصل مقطع من البرنامج الساخر لتقليد شيرين عبد الوهاب، في مشهد كوميدي، تحدث عن إدمانها للمخدرات وتعرضها للعنف والضرب.
وبحسب موقع القاهرة 24 فقد ظهرت الفنانة السعودية، ريم عبدالله، بنفس تسريحة شعر شيرين واستخدمت كلمات ساخرة في تحريف لإحدى أغنياتها، تشير إلى الأزمة التي تعرضت لها المطربة مؤخرًا.
وقالت ريم عبد الله في كلمات الأغنية مع نفس موسيقى وألحان أغنية “جرح تاني” لشيرين: “ضرب تاني هو قلبي لسة طاب من الأولاني.. أرحلو تاني هو قلبي ينسى ربو الأولاني”.
وأضافت: “وقعت مرة وقمت من السرير تاني.. ضربني مرة وقلت ضرب الحبيب غالي.. من النهارده مفيش إدمان مافيش ألوان.. من النهردة شرب ما فيش دا كمان ما فيش يا زمان”.
سقطة كبيرة من MBC و لو ده مفهومكم عن الكوميديا يبقى دمكوا تقيل قوي و لازم يحصل إعتذار عن العبث ده صراحة 👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽
— Mostafa Gad (@Mostaphagad) April 12, 2023
وألمحت الفنانة السعودية لتوقف شيرين عن تعاطي الكحول والمخدرات ووهو ما كشفته عائلة شيرين في أكتوبر الماضي بعد إدخالها لمصحة علاج الإدمان.
وقرر مدير الفنانة المصرية، إيهاب صالح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على البرنامج الساخر.
وكتب صالح في تغريدة على موقع تويتر: “إللي هقولوا ده رأي شخصي: عيب جدا من قناة محترمة .. تطلع حاجة زي كدة على فنانة كبيرة و عظيمة زي شيرين و ده تنمر و قلة أدب.. إما كمدير أعمالها فأكيد هناخد الإجراء اللازم على طول!”.
إللي هقولوا ده رأي شخصي: عيب جدا من قناة محترمة زي @mbc1 إن يطلع حاجة زي كدة علي فنانة كبيرة و عظيمة زي شيرين و ده تنمر و قلة أدب إما ك مدير أعمالها ف أكيد هناخد الاجراء اللازم علي طول! https://t.co/r6zNBeoKQa
— Eyhab Saleh (@EyhabSaleh) April 11, 2023
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، محمد عبد الله، في بيان صحفي: “نعلم تمامًا أن الفنان ملك لجمهوره، ونقدر صدمة الجمهور حينما يسمع أي خبر سلبي عن فنان يحبه ويقدره، ولكن في المقابل حياة الناس مليئة بالنجاحات والإخفاقات”.
وأضاف: “لا يجوز أن نواجه أي إخفاق لأي إنسان بالتنمر والسخرية لاسيما وأن الإخفاق يؤثر سلبًا على حياة صاحبه، فلا نزيد الأمر سوءًا بالتنمر والسخرية منه، وإذا كان الفنان له رصيد عند جمهوره، فلا يجيب أن يلغي رصيده فجأة في قلوب محبيه في حال حدوث أي اضطرابات في حياته الشخصية”.
وأردف: “رسالتي إلى المتنمرين وأصحاب السهام الموجهه إلى الفنانة شيرين هي تعلموا الدعم والوقوف بجانب الإنسان في أي محنة يمر بها، فما بالكم بالفنان الذي يحتاج إلى الدعم النفسي والمعنوي حتى يستطيع مواجهة جمهوره فيما بعد، وابتعدوا عن الشماته والتنمر والسخرية”.