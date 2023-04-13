بالفيديو.. فنانة سعودية تسخر من شيرين وتثير غضب جمهورها

أثارت فنانة سعودية سخرت من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب غضب جمهور الأخيرة من قناة إم بي سي التي عرضت البرنامج.

وانتشر عبر شبكات التواصل مقطع من البرنامج الساخر لتقليد شيرين عبد الوهاب، في مشهد كوميدي، تحدث عن إدمانها للمخدرات وتعرضها للعنف والضرب.

وبحسب موقع القاهرة 24 فقد ظهرت الفنانة السعودية، ريم عبدالله، بنفس تسريحة شعر شيرين واستخدمت كلمات ساخرة في تحريف لإحدى أغنياتها، تشير إلى الأزمة التي تعرضت لها المطربة مؤخرًا.

وقالت ريم عبد الله في كلمات الأغنية مع نفس موسيقى وألحان أغنية “جرح تاني” لشيرين: “ضرب تاني هو قلبي لسة طاب من الأولاني.. أرحلو تاني هو قلبي ينسى ربو الأولاني”.

وأضافت: “وقعت مرة وقمت من السرير تاني.. ضربني مرة وقلت ضرب الحبيب غالي.. من النهارده مفيش إدمان مافيش ألوان.. من النهردة شرب ما فيش دا كمان ما فيش يا زمان”.

وألمحت الفنانة السعودية لتوقف شيرين عن تعاطي الكحول والمخدرات ووهو ما كشفته عائلة شيرين في أكتوبر الماضي بعد إدخالها لمصحة علاج الإدمان.

وقرر مدير الفنانة المصرية، إيهاب صالح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على البرنامج الساخر.

وكتب صالح في تغريدة على موقع تويتر: “إللي هقولوا ده رأي شخصي: عيب جدا من قناة محترمة .. تطلع حاجة زي كدة على فنانة كبيرة و عظيمة زي شيرين و ده تنمر و قلة أدب.. إما كمدير أعمالها فأكيد هناخد الإجراء اللازم على طول!”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، محمد عبد الله، في بيان صحفي: “نعلم تمامًا أن الفنان ملك لجمهوره، ونقدر صدمة الجمهور حينما يسمع أي خبر سلبي عن فنان يحبه ويقدره، ولكن في المقابل حياة الناس مليئة بالنجاحات والإخفاقات”.

وأضاف: “لا يجوز أن نواجه أي إخفاق لأي إنسان بالتنمر والسخرية لاسيما وأن الإخفاق يؤثر سلبًا على حياة صاحبه، فلا نزيد الأمر سوءًا بالتنمر والسخرية منه، وإذا كان الفنان له رصيد عند جمهوره، فلا يجيب أن يلغي رصيده فجأة في قلوب محبيه في حال حدوث أي اضطرابات في حياته الشخصية”.

وأردف: “رسالتي إلى المتنمرين وأصحاب السهام الموجهه إلى الفنانة شيرين هي تعلموا الدعم والوقوف بجانب الإنسان في أي محنة يمر بها، فما بالكم بالفنان الذي يحتاج إلى الدعم النفسي والمعنوي حتى يستطيع مواجهة جمهوره فيما بعد، وابتعدوا عن الشماته والتنمر والسخرية”.