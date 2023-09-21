بالفيديو.. فنانة شهيرة ترد على منتقدي رقصها مع السفير الإسرائيلي بالبحرين

بعدما أثارت جدلا واسعا

خرجت فنانة شهيرة عن صمتها وردت على منتقدي رقصها مع السفير الإسرائيلي بالبحرين، بعد الضجة التي أثارها فيديو احتفالها بعيد ميلادها.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطعا مصورا للفنانة البحرينية شيماء سبت وهي ترقص مع ما يبدو أنه السفير الإسرائيلي ببلادها في عيد ميلادها، ما أثار جدلا واسعا وجعلها عرضة لانتقادات لاذعة.

وقالت سبت في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام أن فيديو الرقص قديم والشخص الذي كانت برفقته ليس السفير الإسرائيلي وإنما دكتور تجميل نمساوي تعاملت معه مؤخرا.

وأوضحت أنها لم تقدم على الإساءة لأي من الطوائف الدينية، منكرةً ما جرى تداوله قائلة: “أنا اسمي شيماء محمد سالم سبت سعد من المحرك من الطائفة السنية، أنا عمري في حياتي كلها ما غلطت على أي طائفة وأي دين وأي بني آدم”.

وأضافت: “أنا إنسانة مسالمة، ما لي شغل بالدين ولا بالسياسة وأحترم كل طائفة ودين وإنسان من أي جنسية”.

وأكدت أنها تحترم الجميع باسم الإنسانية والأخلاق؛ فهي ترى لكل شخص معتقداته وأفكاره وتقاليده، وشددت أن لديها أصدقاء من جميع الطوائف والمذاهب والأديان.

وأشارت إلى أنها لا تستطيع الصمت إزاء الإساءة التي تتعرض لها وإقحام اسمها في قضايا لا علاقة لها بها، مُشيرةً إلى أنها خسرت عملها مع العديد من الشركات، وهددت كل من حاول تشويه سمعتها بتقديم شكاوي في حقهم لدى الجرائم الالكترونية.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par شيماء سبت Shaima Sabt (@shaima4sabt)

وبالرغم من أن الفنانة نشرت فيديوهات لدكتور التجميل أثناء تواجدها في عيادته، مطالبةً الجميع باستخدام أعينهم ليستطيعوا الرؤية بشكل جيد، إلا أن نشطاء أكدوا أن الشخص الذي كانت تراقصه هو السفير الإسرائيلي إيتان نائيه.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par شيماء سبت Shaima Sabt (@shaima4sabt)

يذكر أن شيماء سبت سبق وأن أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي بصورة لها في أحضان السفير نائيه، تم تداولها العام الماضي.

ونشر إيتان نائيه عبر حسابه على تويتر، صوراً أظهرته في ضيافة عدد من الفنانين، وعلّق: “يوم جمعة رائع في المنامة مع أصدقائنا البحرينيين”.