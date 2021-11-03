بالفيديو.. فنانة فلسطينية يزفها والدها على كرسي متحرك

أصرّت الفنانة الفلسطينية رلى ميلاد عازر على أن يزفّها والدها الفنان المُقعد ميلاد عازر إلى عريسها على كرسيّه المتحرّك.

وظهرت العروس في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام وهي تجلس في حضن والدها على كرسيّ العجلات، معلقة: “سندي في جميع الظروف”.

وتقدّم الوالد بابنته على وقع أغنية ماجدة الرومي “طلّي بالأبيض يا زهرة نيسان”، وحظي الفيديو بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت صحيفة النهار اللبنانية فإن رلى فنانة فلسطينية معروفة بأغانيها الوطنية، وسبق لها أن شاركت في الموسم الثاني من برنامج “أراب أيدول”، ووصفتها أحلام بـ”أحلى بلوة” أي مصيبة.