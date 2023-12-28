بالفيديو.. فنانة مصرية تثير ضجة واسعة بتصريحاتها الصادمة عن المساكنة!

أثارت فنانة مصرية ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الصادمة عن فوائد المساكنة رغم حرمتها ومخالفتها لعادات وتقاليد المجتمعات المسلمة.

وقالت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “فري تايم” على قناة محلية: “المساكنة أرفضها وحرام دينياً ولكنها مفيدة اجتماعياً، لأن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة، في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلّقوا لأنهم ماعرفوش طباع بعض”.

وأضافت: “وأكتر حاجة بتخلّيكي تعرفي الناس هي السفر، فلما تسافري مع حد هتقدري تعرفي طباعه وأخلاقه، في حاجات لازم الشخص يعيش معاكي علشان يعرفها”.

وقالت إنها تفضل أن تكون فترة الخطوبة طويلة ويتعايش الثنائي مع بعضهما بنظام المساكنة، لكنها طالبت أن يتم ذلك بطريقة شرعية.

وتداول نشطاء المقطع الخاص بتصريح منة عرفة مع تأكيد أنها باتت تبحث عن تصدر الترند كغيرها من الفنانات اللواتي أصبحن يركزن على كل ما هو شاذ ومخالف للمجتمع كي يثيروا ضجة وبعدها يأتي توضيح القصد أو الاعتذار.

وقال آخرون إنها تعيش حالة تخبط مع ذاتها بسبب ما مرت به من أزمات مع طليقها، وأنها تحاول الظهور كامرأة متفتحة وعت الدرس بعد تجاربها الفاشلة كونها تزوجت وتطلقت عديد المرات.

وصرحت في وقت سابق في برنامج The Blind Date Show عن سر فشلها في الزواج، قائلة إن الخيانة كانت سبب طلاقها، ما أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور.

يذكر أن الفنانة منة عرفة من مواليد العام 1999، بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل (السندريلا) مع المخرج سمير سيف في عام 2005.

وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام. وجيران السعد، كما شاركت في جميع مواسم سيتكوم راجل وست ستات.