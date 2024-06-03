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رياضة

بالفيديو.. فوضى عارمة واشتباكات في داربي تونس

عمر سلامي
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بالفيديو.. فوضى عارمة واشتباكات في داربي تونس
ح.م
فوضى في داربي تونس

شهدت مباراة الإفريقي والترجي، التي جرت أمسية الأحد بملعب حمادي العقربي، في رادس، اشتباكات وفوضى عارمة.

واندلعت اشتباكات قوية بين جماهير الإفريقي والأمن، داخل الملعب.

واضطر الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، وتم إيقاف المباراة في ظل صعوبة التنفس من اللاعبين، كما غادر عدد كبير من الجماهير.

وكانت المباراة قد توقفت منذ الدقيقة 58 بسبب إشعال جماهير الإفريقي للألعاب النارية، قبل إلقاء البعض منها داخل الملعب.

وتوقفت المباراة لمدة 15 دقيقة، في ظل انعدام الرؤية داخل الملعب، قبل أن تستأنف لدقائق قليلة قبل اندلاع الاشتباكات.

وفاز نادي الترجي على الإفريقي في قمة الدوري التونسي، بهدفين مقابل هدف واحد، ليصبح الترجي على بعد نقطة واحدة من التتويج باللقب.

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