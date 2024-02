بالفيديو.. فيدال يعود إلى نادي طفولته على ظهر حصان

عاد التشيلي أرتورو فيدال إلى نادي طفولته كولو كولو، وتنقل إلى ملعب مونومينتال دافيد أريانو على متن طائرة مروحية، ودار حول الملعب على ظهر حصان.

وحظي فيدال باستقبال حار من طرف حوالي 30 ألف مشجع، وقال بعد خروجه من المروحية: “مرحبا جمهوري! أنا سعيد للغاية لشرائكم كافة التذاكر في يوم استثنائي بالنسبة لي، أريد أن أشكركم من أعماق قلبي”.

وأضاف: “أتمنى أن أرد هذا الاستقبال الحار في كل مباراة أشارك فيها، بالتأكيد سنرفع العديد من الألقاب معا في نهاية العام، ربما نفوز بكأس ليبرتادوريس، لم لا ؟”.

Arturo Vidal’s unveiling at his new club in Chile just got crazier and crazier 🚁🐎👑 pic.twitter.com/1LyQtAYRP0

— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 2, 2024