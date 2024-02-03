بالفيديو.. فيدال يعود إلى نادي طفولته على ظهر حصان

عاد التشيلي أرتورو فيدال إلى نادي طفولته كولو كولو، وتنقل إلى ملعب مونومينتال دافيد أريانو على متن طائرة مروحية، ودار حول الملعب على ظهر حصان.

وحظي فيدال باستقبال حار من طرف حوالي 30 ألف مشجع، وقال بعد خروجه من المروحية: “مرحبا جمهوري! أنا سعيد للغاية لشرائكم كافة التذاكر في يوم استثنائي بالنسبة لي، أريد أن أشكركم من أعماق قلبي”.

وأضاف: “أتمنى أن أرد هذا الاستقبال الحار في كل مباراة أشارك فيها، بالتأكيد سنرفع العديد من الألقاب معا في نهاية العام، ربما نفوز بكأس ليبرتادوريس، لم لا ؟”.

Arturo Vidal’s unveiling at his new club in Chile just got crazier and crazier 🚁🐎👑 pic.twitter.com/1LyQtAYRP0 — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 2, 2024

وبدأ فيدال مشواره وعمره 15 عاما مع كولو كولو وفاز معه بثلاثة ألقاب محلية، وانتقل إلى أوروبا وتألق مع بايرن ميونيخ، إذ فاز معه بثلاثة ألقاب للدوري ولقبين لكأس السوبر الألماني، كما فاز مع برشلونة بلقب الدوري وكأس السوبر الإسباني.

كما فاز بخمسة ألقاب للدوري الإيطالي، بواقع لقب مع إنتر ميلان والبقية مع جوفنتوس.

وخاض الدولي التشيلي 142 مباراة مع منتخب بلاده وشارك في كأس العالم مرتين عامي 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل، وتوج بلقب كأس كوبا أمريكا مرتين عامي 2015 ثم عام 2016.