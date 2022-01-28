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بالفيديو.. فيلسوف وراء عزوف إليسا عن الزواج!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. فيلسوف وراء عزوف إليسا عن الزواج!
الفنانة اللبنانية إليسا رفقة الإعلامي ​داوود الشريان

كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​، سبب عزوفها عن الزواج، بالرغم من جمالها الفائق وإحساسها المرهف، مستعينة بعبارة شهيرة لأحد الفلاسفة في توضيح الفكرة.

وقالت إليسا خلال استضافتها في برنامج “مع الشريان”، الذي يقدمه الإعلامي ​داوود الشريان​ عبر شاشة MBC، إنها تفصل بين الحُب والزواج، وقالت أنه حينما سئل أحد الفلاسفة كيف تعامل المرأة العاقلة زوجها، رد بأن المرأة العاقلة لا تتزوج.

وأكدت إليسا أنها وهي صغيرة كانت تعيش علاقات حب كثيرة لأن الحب شىء أساسي في الحياة، فهي تحب الرجل، وتحبه بقوة لأنه نصفها الثاني ولكن شرط أن يكتمل بالزواج، ففكرة الزواج خارج تفكيرها.

وتابعت إليسا، أن والدتها حينما كانت تتمنى لها الزواج وكان والدها ضد هذا، فكان دائماً يرد أنه نفرح بشهاداتها وعملها، وتستقل بنفسها، مشيرة إلى أنها حينما بدأت بالعمل والكسب المادي استقليت ماديا، واستقليت فكرياً، ولم تعد تشعر أنها بحاجة لوجود رجل فى حياتها، قائلة: “مش غلط إني أتزوج”.

وأكدت إليسا، أنها عاشت أكثر من قصة حب، وشعرت عن تجربة شخصية بغيرة الرجل من نجاح شريكته، كثير من الذين وقعت بحبهم حاولوا التقليل من شأني، المرأة لا تغار من نجاح زوجها، ولكنه هو يغار، وتحكى هذا عن تجربة شخصية مريت بها، ومعظم البنات فى الوقت الحالى أصبحت تفكر فى مستقبلها وليس الزواج هو الأول بالنسبة لها، مؤكدة أن الحب ليس له عمر ولاسنين.

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