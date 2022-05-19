بالفيديو.. في زلّة لسان جورج بوش يصف غزو العراق بـ”الوحشي”

في ما يبدو زلّة لسان غريبة، وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، الغزو الروسي لأوكرانيا بالوحشي، لكنه نطق اسم العراق بدلا من الدولة الأوروبية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد وقع ذلك في فعالية شارك فيها بوش، رئيس الولايات المتحدة الذي كان وراء العدوان على العراق في 2003.

وفي كلمته بالمناسبة، تطرق بوش إلى الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا. حيث أعرب عن إدانته لهذا الهجوم، لكن باستخدام عبارة “الغزو الوحشي للعراق”، من دون قصد.

وقال بوش:”في النتيجة روسيا فقدت التوازن والسيطرة. فقرر رجل واحد غزو العراق بشكل غير قانوني ووحشي”.

وعندما أدرك خطأه، ابتسم بوش قائلا: “أقصد أوكرانيا”، وسط صمت عميق ساد القاعة. قبل أن تنفجر ضحكات الحاضرين عندما تابع مستدركا:””والعراق كذلك.. بغض النظر”.