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جواهر

بالفيديو.. قائدة طائرة هولندية توثق تجربة النجاة بحياتها في أخطر رحلة!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. قائدة طائرة هولندية توثق تجربة النجاة بحياتها في أخطر رحلة!

وثقت قائدة طائرة هولندية تجربة النجاة بحياتها في أخطر رحلة قامت بها على إثر انفتاح الحجاب الشفاف الذي يحميها بشكل مفاجئ. 

ونشرت قائدة الطائرة نارين ملكومجان مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، مدته 4 دقائق، أظهر ما عايشته من رعب على متن طائرتها Extra 330LX ذات المقعدين، وتفاصيل هبوطها بسلام ونجاتها من موت كان وشيكا.

وظهرت ملكومجان، وهي تحاول إحكام قبضتها على أدوات التحكم في الثواني التي تلت تمزق الحاجز الواقي، ومكافحتها من أجل إبقاء عينيها مفتوحتين بينما كانت الريح تضرب وجهها أثناء انحراف الطائرة نحو الأرض.

وكتبت ملكومجان: “كانت الرحلة تجربة مؤلمة، مليئة بالضوضاء وصعوبات في التنفس وضعف الرؤية. لقد استغرق الأمر مني ما يقرب من 28 ساعة لاستعادة رؤيتي بالكامل”.

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