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جواهر

بالفيديو .. قائد طائرة يطلب يد فتاة للزواج قبل الإقلاع!

جواهر الشروق
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بالفيديو .. قائد طائرة يطلب يد فتاة للزواج قبل الإقلاع!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بالحديث عن قائد طائرة تقدم لطلب يد فتاة للزواج قبل الإقلاع.

وقالت تقارير إخبارية إن الفتاة اللبنانية لم تتوقع أن يتقدم حبيبها لخطبتها من قمرة القيادة، حيث يظهر في الفيديو المتداول الشابة وهي جالسة بانتظار إقلاع الطائرة، لتتفاجأ بالكابتن يفتح مكبر الصوت وينادي برقم مقعدها، معبراً لها عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته طالبا الزواج منها.

ووسط تصفيق الركاب وحماسهم، أبدت الشابة شيرين حج شحادة موافقتها ثم اتجهت إلى غرفة القيادة فخرج منها الكابتن ابراهيم الخطيب ممسكا الخاتم.


يشار إلى أن الفيديو الذي يوثق هذا الأمر التقطه أحد الركاب، وقد انتشر كثيرا عبر منصات التواصل، وسط إعجاب المعلقين بمبادرة الكابتين، ومتمنين للثنائي زواجا هانئاً، كما حصد مئات اللايكات والمشاركات خلال ساعات قليلة.

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