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جواهر

بالفيديو.. قارئ يفتتح حفل زفافه بآيات من القرآن!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. قارئ يفتتح حفل زفافه بآيات من القرآن!
حساب القارئ على تيك توك
القارئ عبد الله مصطفى

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لعريس أبهر الحاضرين بعدما استهل حفل زفافه بتلاوة مؤثرة لآيات من سورة الروم.

وظهر العريس في فيديو نشره عبر حسابه على تيك توك، وهو يقف خلف العروس ويقرأ قوله تعالى: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”.

وحاز تصرف العريس المصري، وهو القارئ عبد الله مصطفى على إعجاب عديد النشطاء، الذين أثنوا على بدايته لحياته الجديدة بالقرآن الكريم.

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