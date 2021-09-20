بالفيديو.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل جامعة روسية
قالت وسائل إعلام روسية إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا الإثنين في إطلاق نار بجامعة بمدينة بيرم الروسية.
وبحسب المعلومات الأولية فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط ثمانية قتلى على الأقل، فيما أُصيب 15 شخصا آخر بجروح مختلفة.
إطلاق نار في جامعة بيرم الحكومية الروسية pic.twitter.com/MB3M8F7aza
— وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) September 20, 2021
وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيب بجروح في الاعتداء فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله.
وبحسب المعلومات الأولية فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط ثمانية قتلى على الأقل، فيما أُصيب 15 ضخصا بجروح مختلفة.
في #روسيا 🇷🇺
طلاب جامعة بيرم الحكومية يهربون من النوافذ، بعد سماعهم إطلاق نار 🔫 pic.twitter.com/5wxyVRiG8u
— النافذة (@TheWindoow) September 20, 2021