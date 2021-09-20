بالفيديو.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل جامعة روسية

سيارة شرطة في موقع حادثة إطلاق النار بجامعة مدينة بيرم، روسيا

قالت وسائل إعلام روسية إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا الإثنين في إطلاق نار بجامعة بمدينة بيرم الروسية.

وبحسب المعلومات الأولية فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط ثمانية قتلى على الأقل، فيما أُصيب 15 شخصا آخر بجروح مختلفة.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيب بجروح في الاعتداء فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله.

وبحسب المعلومات الأولية فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط ثمانية قتلى على الأقل، فيما أُصيب 15 ضخصا بجروح مختلفة.