بالفيديو: قتيلان وجرحى وسط المستوطنين في عملية دهس بالقدس

لقي مستوطنان مصرعهما وأصيب 6 آخرين بجراح في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ظهر الجمعة.

وأفادت مصادر عبرية أن المنفذ هاجم بسيارته تجمعاً للمستوطنين قرب محطة للحافلات في “حي راموت الاستيطاني” المقام على أراضي المدينة المحتلة.

ووصفت جراح 3 من المصابين بالحرجة، فيما أصيب الباقي بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة.

وذكرت أن منفذ العملية هو شاب مقدسي لا يتجاوز الـ 30 من عمره، كان يستقل سيارة من نوع (مازدا) زرقاء اللون، انتظر احتشاد المستوطنين في الموقع قبل دهسهم.

وقالت مصادر مقدسية إن المنفذ هاجم بسيارته تجمعاً للمستوطنين قرب محطة للحافلات في “حي راموت الاستيطاني” المقام على أراضي المدينة المحتلة.

واستشهد منفذ العملية جراء إطلاق الرصاص عليه، وإصابته بعدة رصاصات في أنحاء جسده.

واستنفر الاحتلال قواته في مدينة القدس بعد عملية الدهس، كما وصل إلى موقع العملية عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في حكومة الاحتلال.

وتأتي العملية بعد ساعات من استشهاد الأسير أحمد أبو علي من الخليل بسبب جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء في سجون الاحتلال.

المصدر: إعلام فلسطيني