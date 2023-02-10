بالفيديو: قتيلان وجرحى وسط المستوطنين في عملية دهس بالقدس
لقي مستوطنان مصرعهما وأصيب 6 آخرين بجراح في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ظهر الجمعة.
وأفادت مصادر عبرية أن المنفذ هاجم بسيارته تجمعاً للمستوطنين قرب محطة للحافلات في “حي راموت الاستيطاني” المقام على أراضي المدينة المحتلة.
من مكان العملية في القدس المحتلة pic.twitter.com/xbs9OOEMV2
— 𝙴𝚂𝙻𝙰𝙼 (@EslamSuliman23) February 10, 2023
ووصفت جراح 3 من المصابين بالحرجة، فيما أصيب الباقي بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة.
استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال..
مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 7 آخرين في عملية دهس في القدس المحتلة…#فلسطين #سوريا #زلزال_سوريا pic.twitter.com/IGzDTv62UA
— Firas Taneineh (@FirasTaneineh) February 10, 2023
وذكرت أن منفذ العملية هو شاب مقدسي لا يتجاوز الـ 30 من عمره، كان يستقل سيارة من نوع (مازدا) زرقاء اللون، انتظر احتشاد المستوطنين في الموقع قبل دهسهم.
مُنفذ عملية الدهس في القدس الشهيد حسين قراقع✌🏽 pic.twitter.com/9iRFtxPK5C
— عبدالمجيد طافش𓂆🇵🇸 (@majeedtafesh1) February 10, 2023
وقالت مصادر مقدسية إن المنفذ هاجم بسيارته تجمعاً للمستوطنين قرب محطة للحافلات في “حي راموت الاستيطاني” المقام على أراضي المدينة المحتلة.
واستشهد منفذ العملية جراء إطلاق الرصاص عليه، وإصابته بعدة رصاصات في أنحاء جسده.
واستنفر الاحتلال قواته في مدينة القدس بعد عملية الدهس، كما وصل إلى موقع العملية عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في حكومة الاحتلال.
وتأتي العملية بعد ساعات من استشهاد الأسير أحمد أبو علي من الخليل بسبب جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء في سجون الاحتلال.
المصدر: إعلام فلسطيني