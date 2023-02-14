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رياضة

بالفيديو.. قطر تتبرع لتركيا وسوريا ببيوت جماهير المونديال

عمر سلامي
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بالفيديو.. قطر تتبرع لتركيا وسوريا ببيوت جماهير المونديال
ح.م
البيوت المتنقلة التي خصصت للجماهير في مونديال قطر

تبرعت دولة قطر، بالبيوت المتنقلة التي خصصت لإقامة المشجعين في المونديال، لتركيا وسوريا، من أجل إيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين.

وشرعت قطر الاثنين، في شحن أول دفعة، من “الكابينات” المجهزة بالأفرشة اللازمة، وهي الدفعة التي تتكون من 100 كابينة.

وأبحرت أول دفعة من البيوت المتنقلة، والحاويات، من ميناء الدوحة إلى تركيا الاثنين، ويُتوقع إرسال شحنات أخرى في الأيام المقبلة، وفق ما أعلن مسؤولون قطريون.

ومن المتوقع أن يصل عدد الكابينات المتبرع بها إلى 10000 كابينة، سترسل إلى تركيا وسوريا، عبر دفعات.

وخصصت البيوت المتنقلة التي تتبرع بها قطر لسوريا وتركيا، لإقامة المشجعين في قطر، خلال مونديال 2022 .

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