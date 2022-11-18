بالفيديو.. قطيع أغنام يسير في حلقة دائرية لمدة 12 يوما

أثار مقطع فيديو لقطيع أغنام يسير في حلقة دائرية لمدة 12 يوما، خوف أصحاب مزرعة في شمال الصين، وحيّر العلماء.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من طرف قناة” سي سي تي في” الأغنام وهي تتحرك في حركة مستمرة في اتجاه عقارب الساعة داخل حظيرتها في مدينة باوتو في منغوليا الداخلية، وتبين فيما بعد أن الأمر بدأ ببضعة خراف ثم انخرط بقية الخراف الى الحركة الدائرية، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وترك المشهد المحيرّ سكان المدينة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الصدمة والارتباك أثناء محاولتهم فهم هذا السلوك الغامض.

والغريب في الأمر، أن المزرعة تضم 34 حظيرة للأغنام، لكن الأغنام الموجودة في الحظيرة 13 فقط هي التي تحركت في المشهد الذي انتشر على نطاق واسع.

ومن غير المعروف ما الذي جعل الأغنام تتصرف بهذه الطريقة،وتقوم بهذا التصرف الغامض، لكن العماء يرجحون أن هناك مرضايجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران، ويمكن أن تؤدي الليستريات إلى التهاب جانب واحد من الدماغوتتسبب في تصرف الأغنام بطريقة غريبة.