بالفيديو.. قط يحاول المساعدة في العثور على ناجين تحت الأنقاض بدرنة

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لقط يحاول المساعدة في العثور على ناجين تحت الأنقاض بدرنة الليبية.

يظهر في الفيديو المنشور على منصة تيك توك، شخصان يبحثان عن ناجين تحت ركام المنازل بالمدينة التي اجتاحتها فيضانات إعصار دانيال، وقط يمشي قبلهم ويموء.

وعبر صاحب المقطع الذي نال إعجابا وتفاعلا واسعا عبر الشبكات عن استغرابه من المشهد، مشيرا إلى أن القط يحاول إيصالهم إلى مكان من المحتمل وجود أحد العالقين فيه تحت الأنقاض، تماما كما تفعل الكلاب المدربة.

وقال الشاب أنه وصديقه لا يملكان الإمكانيات الكافية لسحب أو إنقاذ الأشخاص من تحت الركام، حيث يسمع صوته في الفيديو وهو ينادي: “هل يوجد أحد هنا؟”.

يذكر أن جهود الإغاثة والإنقاذ والبحث عن المفقودين، لا تزال متواصلة بدرنة أملا في العثور على ناجين تحت الأنقاض والطمي، إلى جانب انتشال جثث من جرفتهم السيول إلى البحر جراء العاصفة.

وقال عمال الإنقاذ في مدينة درنة الليبية لبي بي سي إن الجثث لا تزال تطفو في البحر، بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة الشرقية.

وهناك مخاوف على الناجين في المدينة، حيث لا يوجد ما يكفي من الأدوية والمياه النظيفة لأولئك الذين أصبحوا بلا مأوى.

وقال متحدث باسم إحدى منظمات الإغاثة إن محاولة تنسيق العمليات هناك كانت بمثابة “كابوس”، مع صعوبة إيصال فرق الإغاثة والإنقاذ إلى المنطقة.

ولقي آلاف الأشخاص حتفهم عندما انهار سدان في أعقاب العاصفة دانيال، مما أدى إلى جرف أحياء بأكملها في المدينة.

ونفى أحد المسؤولين المزاعم القائلة بأن العديد من القتلى طُلب منهم البقاء في منازلهم، مؤكداً أن الجنود طلبوا من الناس الفرار.

وتتراوح أرقام عدد القتلى بين 6000 إلى 11000.

ومع وجود الآلاف في عداد المفقودين، يقول عمدة المدينة إن العدد الإجمالي قد يصل إلى 20 ألف شخص.